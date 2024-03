Un lungo fine settimana per celebrare i papà: sono iniziati sabato scorso i festeggiamenti. Ed ecco la zeppola, il dolce dedicato al papà per antonomasia. In occasione del centoventesimo anniversario della morte di Vincenzo Russo, il pastrychef di origini vesuviane Raffaele Caldarelli ha lanciato una campagna promozionale accompagnata dal brano I' te vurrìa vasà. Fritta o al forno, accanto alla classica versione crema e amarena, Caldarelli ha creato zeppole al gusto pistacchio, cioccolato, babà e caramello.

APPROFONDIMENTI Maggio della Musica, al Museo Darwin Dohrn in scena «Portami a vedere il mare» di Luigi Esposito Maschio Angioino per le donne: presentato il nuovo incontro dell'associazione Casa Fiorinda «Natura a taglio», alla Fondazione Banco di Napoli opere d'arte sui cartoni delle pizze

Conferma l'appuntamento per il 2024 Gallerie d'Italia, che oggi rilancia Papà portami al museo. Tra i saloni di via Toledo si partirà con le avventure di Joseph, un ragazzino magro, bruno e molto vivace con una passione speciale per la pittura e per Napoli. La fiaba racconta del giovane che parlava tedesco, disegnava paesaggi dopo averli osservati per ore sotto il sole cocente dell'estate e sotto la pioggia dell'inverno. Si proseguirà poi con un laboratorio che permetterà ai piccoli con i loro papà di sperimentare l'uso dell'acquerello, così da immortalare un tipico paesaggio partenopeo. Il percorso è dedicato a bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni.

Il divertimento

Una giornata destinata al 19 marzo è stata pianificata anche da Edenlandia: torna infatti il bracciale speciale, con giostre illimitate per i papà con i loro figli, un'occasione per trascorrere momenti indimenticabili nel parco dei divertimenti amato da generazioni di tutte le età. Edenlandia prevede un ricco programma fino alla fine di marzo con eventi che dal 16 proseguiranno fino al Weekend della Pace, compresi sabato 23 e domenica 24, dedicato ai valori della pace e della solidarietà con Eden Lab, un laboratorio creativo con gli animatori del Funny Show. Non c'è solo divertimento per la festa del papà: per sensibilizzare gli uomini affinché non trascurino la propria salute, infatti, l'ospedale del Mare ha organizzato visite specialistiche gratuite per la prevenzione del carcinoma prostatico. L'iniziativa si rivolge agli uomini dai 50 ai 75 anni perché, come ricordano dal presidio ospedaliero, con una diagnosi precoce la percentuale di sopravvivenza si attesta al 92%. Grazie alle visite gratuite di oggi, l'ospedale del Mare offre non solo un servizio prezioso, ma si impegna a diffondere il valore della prevenzione come pratica indispensabile per salvare la propria vita.

La sicurezza

Quando si parla di violenza si pensa ai diritti delle donne, ma nel giorno della festa del papà l'attenzione è rivolta agli uomini separati, spesso discriminati nei tribunali italiani. Mission del numero 1523 è promuovere consapevolezza, informare sui diritti degli uomini e tutelare i papà che non hanno voce durante i momenti critici delle separazioni e dei divorzi. Durante la giornata di oggi saranno dunque distribuiti adesivi in bar e ristoranti per supportare chiunque abbia bisogno di un supporto legale o psicologico. L'iniziativa “” è stata promossa dall'Associazione Noiconsumatori dell'avvocato Angelo Pisani e realizzata con la collaborazione dell'avvocato Antonella Esposito, che con l'associazione Potere ai diritti, da gennaio 2024 è partner del “Progetto azzurro 1523”.