Vincenzo d’Alessandro in mostra da Galleria Navarra tra libertà e ricerca del proprio io

Nuovo appuntamento con «Photo Exhibition» negli spazi di Galleria Navarra, in piazza dei Martiri a Napoli. Il progetto espositivo, lanciato a gennaio 2024 con la mostra di fotografie di Alessandro Staiano, prevede di utilizzare gli spazi del locale per dare visibilità ai creativi e ai giovani artisti del territorio, attraverso un calendario di mostre fotografiche.

Da domenica, 25 Febbraio, e fino al 24 marzo, saranno esposte le opere di Vincenzo d’Alessandro, che fa della fotografia una costante nella sua vita. Gli scatti in esposizione sono tratti da due progetti dell’artista: il primo tratta la ricerca della libertà attraverso l’allegoria dell’’Elisio come luogo senza sovrastrutture e destinato alle anime più meritevoli secondo la mitologia greco-romana; l’altro vuol essere un viaggio nell’interiorità dello spettatore che dovrà confrontarsi con i riflessi della propria personalità.



«Sono emozionato ed entusiasta di vivere l’esperienza della mia prima esposizione,

avere la possibilità di mostrare i miei lavori in un contesto come quello di Galleria Navarra é un’occasione unica, per cui ringrazio la struttura e chi lavora al progetto Photo Exhibition.

I progetti che porterò saranno due :“De Speculo” che cerca di descrivere come la percezione di sé e di ciò che ci circonda può variare da individuo a individuo attraverso un gioco di interpretazioni;“Elysium” il cui intento è quello di esaltare la libertà espressiva abbandonando i costrutti sociali attraverso la rappresentazione dei Campi Elisi dalla mitologia romana e greca».

La nuova Galleria Navarra, al civico 23 di Piazza dei Martiri, è Pizzeria e Ristorante, Cocktail Bar, Spazio d’Arte e Giardino.

Artefici del nuovo progetto sono gli imprenditori Franco Manna e Pippo Montella. Il sito ritrova l’allure di un tempo e si apre alla città con un progetto di accoglienza che vede insieme arte contemporanea, pizza, ristorazione e mixology. Un progetto che vuol essere “un salotto nel salotto”, luogo d’incontro, incubatore d’iniziative culturali e gastronomiche, giardino d’arte e cocktail bar.