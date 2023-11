Guida Michelin, le Tre Stelle a Quattro Passi della famiglia Mellino

Le Tre Stelle tornano in Campania dopo 15 anni: sono sulla giacca del giovane Fabrizio Mellino in cucina nel ristorante di famiglia, Quattro Passi, fondato 40 anni fa dal padre Tonino. Ieri l’edizione 2024 della Guida Michelin ha dato l’ambito riconoscimento che posiziona la Campania ancora più saldamente al secondo posto dopo la Lombardia come numero di Stelle.

Ma non è stata questa l’unica sorpresa per la Campania: Piazzetta Milu a Castellammare di Stabia e Il George’s del Grand Hotel Parker hanno ottenuto le due stelle portando a otto i ristoranti a questo livello. Oltre ai due premiati poco fa, ci sono infatti Taverna Estia a Brusciano, L’Olico del Capri Palace, Dani Maison a Ischia, Kresios a Telese, Torre del Saracino a Vico e Tre Olivi a Paestum.

Una stella anche a Bluh di Furore, al Borgo sant’Andrea di Amalfi e a Un Piano sul Cielo di Casa Angelina a Praiano. Il quadro campano si completa con il premio della Sala dato a Federica Gatto del ristorante Cetaria e di giovane dell’anno a Maicol Izzo di Piazzetta Milu.