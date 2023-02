Napoli, lo stadio Maradona in 24mila mattoncini: al Pan la mostra «CostruiAmo la città»

C’è anche lo stadio Maradona fatto di 24mila mattoncini tra i capolavori in mostra al Palazzo delle Arti di Napoli fino a domani (domenica 26 febbraio) per il concorso “CostruiAmo la città”, che ha coinvolto i bambini della I Municipalità in una gara per costruire la Napoli che vorrebbero. L’evento è stato organizzato dall'associazione di promozione sociale Brickanti-Mattoncini al Sud e dal Comune di Napoli, I Municipalità.

Il “Maradona” (8mila mattoncini solo per formare i sediolini), è sicuramente l’opera più fotografata, realizzata con dovizia di particolari (dagli sponsor ai tabelloni luminosi) e con la riproduzione di Diego Armando Maradona, ma in mostra ci sono altri simboli come la Mehari di Giancarlo Siani, un treno della circumvesuviana, gli skyline delle capitali del mondo, la pizza, il Vesuvio, un enorme ghostbuster, piazza del Plebiscito e Palazzo Reale di Napoli, un vicolo della città e tanto altro.

Nei giorni scorsi, protagonisti dell’evento sono stati proprio i bambini (delle scuole della I Municipalità e non solo), che hanno animato i laboratori del Pan per la categoria “Scuola”, aperta alle classi delle primarie del territorio di Chiaia, San Ferdinando e Posillipo. Per la categoria Singoli si sono confrontati partecipanti distinti per fasce d'età.

All’inaugurazione è intervenuta l’assessora al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato che ha partecipato al taglio del nastro (una lunga costruzione tricolore in mattoncini) con tati bambini accorsi per i laboratori e gli esponenti della prima municipalità Barbara Preziosi (assessore municipale con delega alla Comunicazione, Grandi Eventi e Centro Storico patrimonio Unesco), Chiara Sabino (presidente della commissione Politiche Sociali) e il consigliere della commissione Attività Produttive, Mario De Santis.

L’associazione Brickanti-Mattoncini al Sud parteciperà con le proprie opere a Partenoplay (Città della Scienza, 10-12 marzo) per la rassegna alla sua quinta edizione dedicata al gioco in tutte le sue forme.