SiFerr 2024, alla Mostra d'Oltremare arriva la quarta edizione della fiera della ferramenta

La quarta edizione della fiera specializzata per i punti vendita della ferramenta si terrà sabato 11 e domenica 12 maggio 2024 nei padiglioni della Mostra d’Oltremare. Tra conferme e immancabili novità, la due giorni organizzata dalla società Ma.Mu. sarà un concentrato di business, promozioni e intrattenimento, pensati non solo per i professionisti del settore ma anche per le loro famiglie.

Dopo il successo assoluto del 2022, torna a Napoli l’appuntamento biennale dei settori, ferramenta, colore, giardinaggio, sicurezza e DIY, che riunisce i protagonisti dell’industria e della distribuzione all’ingrosso e al dettaglio. A parlare sono i numeri dalla manifestazione: 4 padiglioni, oltre 13.000 metri quadri di superficie, 10 distributori e 5.000 punti vendita già accreditati* che fanno prevedere il tutto esaurito. «Oltre il 95% delle aziende che hanno esposto nel 2022 sarà presente anche a SiFerr 2024 e molte hanno aumentato la metratura dei loro stand, segno tangibile di come la nostra fiera rappresenti uno strumento commerciale, di marketing e di networking di rilievo.

Tante anche le richieste di partecipazione di nuovi espositori italiani e internazionali. Senza dimenticare che a SiFerr 2024 è stata ulteriormente rafforzata la presenza di aziende dei settori colore, termoidraulica, pet e giardinaggio, in linea con i trend di sell-out dei punti vendita», fa sapere Sebastian Galimberti, ideatore di SiFerr e titolare di Ma.Mu Marketing Multimediale.

Alla kermesse, inoltre, debutteranno tre nuovi player dell’ingrosso di ferramenta: Gruppo Cardinale, DFL e Ferritalia che si aggiungeranno ai distributori già presenti: Fra.Co. Distribuzione, Fraschetti Distribuzione, Fratelli Vitale e Viridex. Tantissime le novità in programma e tutte da scoprire. L’interesse crescente da parte delle aziende e dei visitatori ha portato Ma.Mu. ad ampliare lo spazio espositivo a disposizione: il padiglione 3, infatti, si somma ai padiglioni 4, 5, 6 e alle loro aree esterne, per un totale di oltre 13.000 mq di superficie allestita. Numeri da record, quindi, per la kermesse che mira a essere sempre più protagonista del panorama delle fiere nazionali e appuntamento imprescindibile per tutti i professionisti che vogliono dare nuovi slanci al settore.

«SiFerr è un altro dei grandi eventi in programma qui alla Mostra d'Oltremare quest'anno - spiega Remo Minopoli Presidente MdO - C'è grande attesa per la fiera specializzata della ferramenta a cui parteciperanno sia espositori nazionali che internazionali per promuovere prodotti al dettaglio e all'ingrosso. Per due giorni, Napoli e la Mostra saranno centro nevralgico per i protagonisti del comparto».

«SiFerr è un evento di grande importanza che siamo contenti di riospitare all'interno della Mostra d'Oltremare - dice Maria Caputo Consigliera delegata MdO - Il nostro polo fieristico è una vetrina d'eccellenza per settori destinati ad incidere sullo sviluppo economico del Paese e del Mezzogiorno». Entrando più nel dettaglio, possiamo anticipare che a SiFerr 2024 ci sarà tanto intrattenimento d’autore, che renderà ancora più frizzante l’aria che si respirerà nei corridoi. Massima attenzione anche ai più piccoli, con un’area dedicata al gioco e al divertimento.