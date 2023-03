Torna COMIC(ON)OFF 2023: Il fumetto invade Napoli

Torna ComiconOff, la rassegna di eventi Comicon che invade Napoli dal 22 marzo al 30 giugno 2023 con un programma ricco di mostre, incontri, ospiti e molti eventi.

«Dopo venticinque anni di Festival, siamo orgogliosi e felici di ospitare una rassegna qualitativamente molto ricca». - dichiara Claudio Curcio, Direttore generale del Comicon - «Coinvolgiamo tante grandi e piccole realtà con il mondo del fumetto, che è ormai un linguaggio che riesce a parlare a tutti, grandi e piccoli e raccontare la bellezza della nostra città e alla nostra città».

La città di Napoli torna ad essere protagonista della scena internazionale del fumetto e della cultura pop, con un programma che quest’anno intende offrire circa 20 eventi, mostre, proiezioni e performance. In esposizione, ad esempio, il tedesco Reinhard Kleist, lo spagnolo Luis Quiles, la francese Oriane Lassus e la mostra teatralizzata di Paolo Barbieri. Fumettisti, scrittori, illustratori, attori e musicisti si ritroveranno nei più diversi spazi culturali della città, per offrire nuove esperienze creative, novità editoriali e intrattenimento al pubblico partenopeo durante le settimane che precedono e seguono l’arrivo di Comicon, il Festival Internazionale della Cultura Pop in programma presso Mostra d’Oltremare dal 28 aprile al 1 maggio.

«Il fumetto e Comicon riesce a portare messaggi molto importanti alla collettività» - dichiara Lise Moutoumalaya​ Console Generale dell'Institut français Napoli - E siamo davvero fieri di ospitare un palinsensto così innovativo e coraggioso».

Dal Goethe-Institut all’Archivio di Stato, dall’Institut Français all'Instituto Cervantes, tanti i luoghi della città che si attiveranno per ospitare e celebrare artisti italiani e stranieri, presentare nuovi progetti e indicare nuove strade per le arti visive e narrative contemporanee, pronti ad accogliere la grande onda della cultura pop.

COMIC(ON)OFF 2023 “invade” la città e in particolare porta ai napoletani, ma anche ai turisti, l’arte del fumetto grazie ad una stretta collaborazione con il Museo Darwin-Dohrn, l’Archivio di Stato e gli istituti culturali di Francia, Germania e Spagna a Napoli, rinnovando così il ruolo internazionale del capoluogo campano, in linea con quanto accadrà presso la Mostra d'Oltremare nei giorni festivalieri di Comicon.

Tra i primi eventi possiamo segnalare dal 5 aprile all'Instituto Cervantes - Napoli l'apertura della mostra personale di Luis Quiles presso Design Sulmondo. Un tuffo all’interno della carriera dell’autore, tra le sue illustrazioni e il suo pungente lavoro di denuncia nei confronti delle “degenerazioni social” o la mostra personale dell’autrice francese Oriane Lassus, che ripercorre la sua carriera tra il fumetto indipendente, le riviste e i volumi per ragazzi.

«Il 27 aprile al Goethe - Institut Napoli aprirà una mostra di tavole originali dell’artista tedesco Reinhard Kleist, dedicata ai suoi lavori sui musicisti, tra cui il suo recente graphic novel “Starman”, che omaggia David Bowie. - spiega Johanna Wand, referente Programmi Culturali Goethe Institut Napoli.»

Ques'anno si chiuse la rassegna di eventi per i 150 anni dalla fondazione del Museo Darwin-Dohrn. - spiega Prof. Ferdinando Boero, Presidente della Fondazione Dohrn. - Ci sarà la presentazione de "La medusa Immortale,di Diego Cajelli e Francesco Frongia pubblicato da Feltrinelli Comics, che ripercorre l'intera storia della Fondazione dagli occhi di una medusa che sta nei suoi acquari»

Per i dettagli del programma al link https://www.comicon.it/