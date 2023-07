A Ischia arriva l’Orchestra dei Quartieri Spagnoli di Napoli

Al Festival delle orchestre giovanili in corso di svolgimento ai Giardini la Mortella a Forio d’Ischia, per giovedì 20 luglio alle ore 21.00, al Teatro Greco è in programma una serata evento nel cuore dell’estate con la partecipazione di una straordinaria formazione napoletana. Infatti è in arrivo l’Orchestra dei Quartieri Spagnoli di Napoli diretta da Giuseppe Mallozzi e composta da circa 50 orchestrali under 30. È un progetto musicale di inclusione sociale ispirato al modello venezuelano de «El Sistema».

Un progetto nato grazie all’associazione Aemas che dal 2011 realizza iniziative socio-culturali a Napoli e in Campania combattendo l'emarginazione sociale dei giovani attraverso interventi formativi e progetti di inclusione sociale. E proprio con questo spirito, ha preso forma nel 2014 il progetto dell’Orchestra che vede coinvolti ogni anno circa 50 minori in un percorso musicale di cittadinanza attiva, ispirato al modello pedagogico-musicale di «El Sistema» di José Antonio Abreu. La pratica di promozione culturale e di contrasto al disagio giovanile creata dal musicista ed ex ministro della cultura venezuelano Abreu, ha creato un sistema di orchestre che, da oltre trenta anni, grazie alle sovvenzioni pubbliche coinvolge 180 formazioni, 350.000 bambini e ragazzi provenienti dai barrios più poveri del Venezuela, spesso con disabilità fisiche o psichiche. Un modello universalmente riconosciuto e quindi adottato anche da associazioni ed enti impegnati in realtà socialmente complesse a livello internazionale.

Al Teatro Greco dei Giardini la Mortella, l’orchestra sarà affiancata da alcuni rappresentanti junior e presenterà i Quadri ad un’esposizione di Musorgskij e La Sinfonia n. 8 in si minore di Schubert. In programma anche un omaggio al genius loci “William Walton” con un brano tratto da “Facade”: la composizione che ha dato fama internazionale al giovanissimo Walton e della quale quest’anno si celebra il centenario della prima rappresentazione assoluta, tenutasi a Londra il 12 Giugno 1923.

Promosso dalla Fondazione Walton e diretto da Caroline Howard, il cartellone musicale estivo continua a dunque a presentare appuntamenti che spaziano dal jazz all’opera, alla musica corale e sinfonica. La Fondazione, prosegue così nella realizzazione della propria mission, che intende promuovere la diffusione, conoscenza ed apprezzamento della musica valorizzando lo scenario dei Giardini e rinnovando il desiderio di William e Lady Walton di aiutare i giovani musicisti a spiccare il volo.

Il calendario si chiuderà giovedì 27 luglio, con il ritorno della Mondaino Jazz Orchestra, con una compagine tutta rinnovata, per una sfida… a colpi di jazz.