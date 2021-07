Anacapri: apre “Un'Estate per Sognare”, stagione concertistica a Villa San Michele

Al via domani, venerdì 9 luglio, la rassegna culturale di Villa San Michele: “un estate per sognare”. L’ex dimora del medico e scrittore Axel Munthe, tra i musei più visitati della Campania e sede delle istituzioni svedesi a Capri, rilancia la stagione culturale dell’isola con il primo appuntamento della rassegna concertistica questo Venerdì alle ore 20. A salire sul palcoscenico della terrazza panoramica – come lo scorso anno, riorganizzata nei posti a sedere, seguendo tutte le normative e disposizioni anti Covid 19 – il soprano Ingela Brimberg e la pianista Ivetta Irkha che eseguiranno un repertorio dedicato ai più famosi compositori di tutti i tempi: Richard Wagner, Ludwig van Beethoven e Franz Liszt.

Dichiara la soprintendente Kristina Kappelin: “Durante il lavoro con il programma culturale di quest’anno, mi è venuto un mente un detto di Axel Munthe, il fondatore di Villa San Michele: ”Vivi senza paura, fidati della vita!”. È stato il nostro motto per l’avvio della nuova stagione. Dopo la tradizionale serie dei concerti con cantanti e musicisti fantastici - c’è anche un clarinettista mago! - faremo un "Salotto della Sfinge” che renderà omaggio al mondo LGBTQ nell’arte, a Capri e nel mondo. Sarà un’estate emozionante, intrepida e fresca!”

La rassegna concertistica si svolgerà, come di consueto, ogni venerdì fino al 13 agosto, con la consulenza musicale di Bo Löfvendahl grazie al contributo di Progetto Piano e al patrocinio dell'Ambasciata di Svezia.

Dal 26 al 28 agosto, dopo il grande successo delle prime due edizioni, torna “Il Salotto della Sfinge”. Come un happening tra amici, in una delle stanze della propria casa, scrittori, registi, attori, racconteranno il loro lavoro, sveleranno i dietro le quinte, esaudiranno le curiosità del pubblico, affrontando un tema in particolare che quest’anno sarà la libertà, con un particolare accento sull’arte nel mondo LGBTQ.