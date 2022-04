Lorenzo Kruger e il nuovo disco da solista: al Bolivar il live dell'ex frontman dei Nobraino

Arriva a Napoli Lorenzo Kruger. L' ex frontman dei Nobraino si esibirà in full band presentando il nuovo album da solista dal titolo "Singolarità" al teatro Bolivar, domenica 24 aprile. Il concerto è organizzato da Nu'Tracks e Rockalvi Festival.

Dopo un ciclo di live e presentazioni piano e voce, Kruger vuole, infatti, restituire, in modo nuovo e completo, tutte le sfumature al suo lavoro, anticipato dai singoli “Con me Low-fi” e “Il calabrone”. Come suggerisce il titolo dell'album, “Singolarità” fa riferimento proprio al passaggio in solo dell'artista e al tema dell'individuo, filo rosso delle dieci tracce del disco in cui, con uno stile eterogeneo, vengono racchiuse molteplici identità. Il percorso di cambiamento, intrapreso da Lorenzo Kruger circa quattro anni fa, lo ha condotto ad un sound moderno ed elegante insieme, sempre ispirato ai grandi nomi della musica italiana come Fabrizio De Andrè e Paolo Conte. Un cantautorato di stampo classico, accompagnato da basso e batteria mentre tutto attorno si muovono suoni di strumenti manipolati e atmosfere synth.