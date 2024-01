Napoli, c'è il Phoenix Gospel Choir nella chiesa di Santa Chiara

Il programma del Natale del complesso di santa Chiara si conclude il 5 gennaio alle 19.30 nella chiesa di Santa Chiara con “Phoenix Gospel Choir”, che con la sua autenticità e professionalità farà rivivere le emozioni del Natale con una magia tutta particolare.

Il Phoenix Gospel Choir nasce da un unico comune denominatore: la passione per la musica gospel e il messaggio spirituale ad essa connesso. La direzione del Coro è affidata al maestro Sergio Mangolini. Nel concerto di Natale nella Basilica di Santa Chiara i Phoenix convoglieranno gli stili, le voci e le emozioni attraverso la loro musica, creando anche mash up con brani celebri del repertorio internazionale e italiano. Una parte dello spettacolo sarà dedicata all’esecuzione di brani classici natalizi, il tutto senza mai perdere il fil rouge che lega in modo indissolubile voci e musica alla tradizione e alla cultura Gospel.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito, un dono della Provincia religiosa dei Frati Minori di Napoli per la città e per i turisti, fino ad esaurimento dei posti.