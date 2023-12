«Natale a Napoli 2023», arriva a Bagnoli il concerto barocco

Sabao 23 dicembre, alla vigilia della vigilia, l’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli ospiterà il «Concerto di Natale». Un evento un pò fuori dal comune che vedrà esibirsi alcune grandi voci della musica barocca.

«Curato dall’Associazione Alessandro Scarlatti in occasione del “Natale a Napoli 2023”, “il concerto – dichiara Tommaso Rossi direttore artistico della Scarlatti - è un omaggio ai grandi compositori ed al grande repertorio della musica barocca».

Una serata evento promossa dal Comune di Napoli e realizzata nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica”.

In scena Maria Grazia Schiavo, «tra i più apprezzati soprani della sua generazione – sottolinea Rossi - in particolar modo per il suo elegante approccio al repertorio barocco e al Bel Canto e, con lei, la Scarlatti Baroque Sinfonietta, orchestra di solisti che riunisce talenti italiani ed europei specializzati nel repertorio musicale composto tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo».

Nata nel 2019, all’interno del progetto dell'Orchestra Barocca fondata dall’Associazione Alessandro Scarlatti presieduta da Oreste de Divitiis, la “Sinfonietta” è composta da Tommaso Rossi (flauto dolce e traversiere), Giorgio Sasso e Marco Piantoni (violini), Vezio Jorio (viola), Manuela Albano (violoncello), Giorgio Sanvito (contrabbasso), Rossella Policardo (clavicembalo ).