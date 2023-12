Cosa fare nel weekend a Napoli: gli eventi da non perdere dal 22 al 25 dicembre

Eventi

Mercatini di Natale al museo di Pietrarsa

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa riapre le porte con i suoi mercatini di Natale, dal 2 dicembre 2023, al 07 Gennaio 2024, un programma ricco di attività per grandi e piccini.

Il fascino della musica degli artisti ospiti accomagna la magia delle casette di legno e delle luci scintillanti, il tutto completato dai sapori e dai profumi delle eccellenze campane.

Per i più piccoli, tante sorprese: potranno scrivere ed inviare la letterina a Babbo Natale ed incontrarlo nella sua Casa. Inoltre: potranno ammirare da vicino le locomotive che hanno trainato il famoso Polar Express.

Brunch natalizio alla fondazione Foqus

Il 24 dicembre 2023, presso la Foqus Fondazione Quartieri Spagnoli, avrà luogo un brunch per brindare insieme al Natale. Musica, esposizioni d'arte, dj set, street food e live cooking dalle 12.00 alle 19.00. Un'occasione per respirare la magia delle feste nel cuore pulsante della città di Napoli. L'ingresso è gratuito con registrazione online entro le 17.00, dalle 17.00 in poi, ingresso con consumazione obbligatoria 10€.

Natale a Città della Scienza

Il 23 e il 24 dicembre, Città della Scienza apre le porte ai festeggiamenti: un'occasione per grandi e piccoli che permetterà ai partecipanti di scoprire le tradizioni natalizie in giro per il mondo, mettendosi alla prova con laboratori, esperimenti e la simpatica «tombola scientifica».

Il Presepe Favoloso nella Basilica di Santa Maria della Sanità

A Napoli, dall'8 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024, è possibile visitare gratuitamente il «Presepe Favoloso» nella Basilica di Santa Maria della Sanità.

Quest'opera, realizzata dai fratelli Scuotto e conservata nella basilica dal 2021, rappresenta un dono alla città di Napoli.

Il presepe, opera dei Maestri Presepiali napoletani, è un capolavoro con scenografie e pastori stupendi, minuziosamente realizzati, in ogni minimo particolare

Teatro

Alessandro Siani, 20 anni di «Fiesta»

Alessandro Siani torna sul palco, laddove tutto è iniziato vent’anni fa.

20 anni di «Fiesta», il primo spettacolo teatrale dell’artista napoletano che, oggi, Siani ha deciso di riscrivere, rendendolo attuale e moderno, per tornare a rivivere le stesse emozioni con la sua gente di Napoli. Debutterà il 25 dicembre, nel giorno di Natale, al Teatro Diana, lo stesso palco dove si esibì nel 2003.

Lo spettacolo «Fiesta» racconterà con la stessa comicità degli inizi, ma con una veste nuova, le avventure irresistibili dei personaggi, protagonisti dello show.

«Il Canto di Natale» di Charles Dickens al teatro Il Pozzo e il Pendolo

A partire da sabato 23 e fino a sabato 30 dicembre (fatta eccezione per la vigilia di Natale) il teatro il Pozzo e il Pendolo, situato nel cuore del centro storico di Napoli, metterà in scena uno dei classici della letteratura: «Canto di Natale» di Charles Dickens. Gli ospiti,oltre che godere del meraviglioso spettacolo, si ritroveranno immersi in un vero e proprio salotto di altri tempi. La sala sarà allestita a stile familiare, con tanto di poltrone, plaid e dolciumi. Riproducendo, così, il clima natalizio tipico di «casa».

Un'esperienza magica e senza tempo, capace di riaccendere la vera magia del Natale.

«Le donne sono mostri» al teatro Tram

Venerdì 22 e sabato 23 dicembre, per il calendario di eventi «Natale alla Porta», torna in scena «Le donne sono mostri» di Marina Salvetti, con la regia di Angela Rosa D'Auria.

La Strega, la Vampira, la Sirena, l’Arpia: le donne sono mostri ogni qual volta osano uscire dai ruoli loro assegnati dal patriarcato dominante, ogni volta in cui non corrispondono all’ideale della brava moglie, della figlia ubbidiente, della madre amorevole.

Attraverso quattro monologhi a tratti ironici, a tratti seri o brillanti, l’autrice ci condurrà nel mondo antichissimo e, proprio per questo, familiare dei mostri femminili.

Musica

«La Cantata del vero e Falso Lume»

Per festeggiare il Natale, sabato 23 dicembre 2023 alle 11, nel Chiostro de Procuratori della Certosa e Museo di San Martino, si terrà il concerto «La Cantata del Vero e Falso Lume, tra Pastori Falsi e Veri», promosso e finanziato dal Comune di Napoli.

Lo spettacolo sarà una fusione di voci che eseguiranno brani natalizi della tradizione napoletana, accompagnate da attori/cantanti della Compagnia Gli Alberi di Canto Teatro.

«I Natali della musica» all'Auditorium di Bagnoli

Ultimo appuntamento della rassegna musicale «I Natali della musica», sabato 23 dicembre, presso l' Auditorium Porta del Parco di Bagnoli. In scena, il tradizionale concerto di Natale del soprano Maria Grazia Schiavo con la Scarlatti Baroque Sinfonietta. Un evento che celebra la musica e la tradizione barocca, proponendo musiche di Alessandro Scarlatti, Johann Sebastian Bach e Georg Friedrich Händel.

«The Blue Gospel Singers» al Common Ground di Agnano

Serata speciale a Natale, al Common Ground di Agnano con il Live dei «The Blue Gospel Singers», coro gospel con 15 voci. I gioiosi canti, interpretati dai 15 artisti, evocheranno emozioni antiche e convolgeranno l'intero pubblico.

ingresso gratuito entro le 23.

Mostre

«Napoli Explosion» al Museo di Capodimonte

La sala Cellaio del Museo e Real Bosco di Capodimonte ospiterà fino al 1 aprile 2024 l’esposizione «Napoli Explosion», del fotografo Mario Amura.

In mostra, i suggestivi fuochi d'artificio napoletani che, attraverso le potenti fotografie di Amura, si trasformano in vere e proprie opere d'arte, tra esplosioni di colore e luce.

La mostra è frutto di un lavoro lungo 13 anni.

Love Museum, ultime tresettimane d'esposizione

Il love Museum sta per concludere la sua permanenza a Napoli. Ultime tre settimane per poter visitare in anteprima nazionale la mostra Love Museum a Palazzo Fondi in Via Medina.

Le scenografie, dedicate a tutte le forme di amore, saranno a Napoli fino a domenica 7 gennaio inclusa, per poi partire alla volta del Next Museum di Sesto San Giovanni.