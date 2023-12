«Occhi lucidi», il nuovo singolo di Ultimo, atteso per il concerto allo stadio Diego Armando Maradona l'8 (sold out) e il 9 giugno è diventato un quadro esposto alla Fondazione Foqus di Napoli. Il cantautore romano lo ha dipinto, proprio nel cuore dei Quartieri Spagnoli, mentre girava il videoclip del brano, che vede al suo fianco Maria Esposito, la Rosa Ricci di «Mare fuori», imprimendo la frase «occhi forti cuori fragili» con pittura rossa.

«Siamo fatti tutti un po’ così: occhi forti e cuori fragili», canta Ultimo nella ballad di cui firma testo e musica e che profuma di Napoli grazie anche al videoclip ufficiale (diretto da Younuts! – Antonio Usbergo e Niccolò Celaia – e prodotto da Maestro & Think Cattleya)..



La tela, protagonista del videoclip, è arrivata ieri nella sede di Foqus – Fondazione Quartieri Spagnoli onlus, dove Niccolò aveva scelto di presentare la prima performance dal vivo e in esclusiva del brano «Occhi lucidi», per dimostrare ancora una volta tutta la sua vicinanza agli «ultimi», affiancando una realtà fatta di giovani a cui viene data nuova luce verso un futuro illuminato e lontano dalla strada, e a cui l’artista da tutto il suo sostegno, attraverso una particolare iniziativa che accompagnerà le festività.



Renato Quaglia, direttore della struttura, deus ex machina dietro al progetto a cui si dedica interamente da anni, spiega così l’iter dell’iniziativa: «Abbiamo raccontato a ULTIMO che nei Quartieri Spagnoli l’illuminazione pubblica è arrivata molto tardi.

Dato il suo legame speciale con Napoli, ha avuto piacere di regalare un’installazione che portasse simbolicamente la luce in questo luogo, e che è rimasta in dotazione a Foqus per accompagnare le feste».

L’installazione è visibile all’interno della Corte di Foqus, sempre aperta al pubblico, ed è oggetto quotidiano di selfie da parte dei napoletani che vogliono non solo visitarla ma interagire, grazie a un dettaglio che unisce una pietra miliare della musica di ULTIMO a un simbolo storico dei Quartieri Spagnoli: «Gli ombrelli incorniciati dalle luminarie richiamano la grande tradizione degli ombrellai, storicamente portata avanti in questa zona, e assumono la funzione di acchiappa sogni, speciali contenitori a disposizione di tutti, per accogliere le missive di chi durante le feste vorrà inserire i propri Sogni appesi, come cita una delle canzoni più importanti di Niccolò.

Questa suggestiva iniziativa prende il nome di Sogni appesi al Foqus, un invito per la città a portare in custodia i propri sogni, una sorta di fiaccola simbolica da tenere in vita grazie al pubblico e al calore che la città sta dimostrando a questa iniziativa, per mantenere accesa una luce su una realtà così fragile e lontana dalle luci sfavillanti di via Toledo, che merita di essere vista e sostenuta».



E da domani, oltre all’installazione è possibile visionare il quadro che porta la firma dello stesso Niccolò Moriconi, un dono per Foqus ma soprattutto per chi lo segue e per tutti i napoletani. Sarà esposto da oggi al pubblico e rimarrà nella collezione pubblica d’arte contemporanea di Foqus, insieme alle opere di maestri e artisti i cui lavori sono disseminati negli spazi della fondazione (da Paladino a Pistoletto, da Tatafiore a Menazzi Moretti, Manzo, Sigalot, tra gli altri).



Intanto il pubblico di Niccolò, quello universale, che proviene dalla «terra degli Ultimi», continua a ripagarlo con grande affetto e partecipazione, permettendogli di festeggiare già tre sold out, nelle città di Roma, Napoli e Torino per i grandi concerti che lo attendono negli stadi dal prossimo giugno 2024.