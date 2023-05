Big party per i 40 anni dell’artista Anna Capasso

La festa ospitata da “Villa Damasco” per i 40 anni della cantante e attrice Anna Capasso. Amata si è presto trasformata in uno show, con la direzione artistica di Dario Duro. Dopo una jam session canora iniziale in compagnia degli amici e colleghi presenti, tra cui Cosimo Alberti, Ciro Capano, Rosa Miranda, M’Barka Ben Taleb ed Enzo Cuomo, Capasso ha duettato con Monica Sarnelli e Francesco Cicchella, orchestrata dal dj Giancarlo Cavallo e dal musicista Oreste Principe. A breve in uscita anche la sua consueta hit musicale estiva.

Tantissimi gli ospiti accorsi per farle gli auguri, tra questi, oltre ai parenti, molti personaggi del mondo dello spettacolo: Claudia Mirra del teatro Diana, gli attori Davide Marotta, Massimo Carrino, Ettore Peluso, Angelo Di Gennaro, Diego Petruz e Valentina Magno, figlia dell’indimenticata regista Velia Magno.

Non sono mancati, anche i rappresentanti del giornalismo napoletano, come il direttore di Il Roma Antonio Sasso e il vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Mimmo Falco.

Tra i presenti anche medici, imprenditori, politici, avvocati e magistrati.

Una torta e tante bollicine italiane e francesi, insieme ad una ricca carrellata di dolci e confetti (curata da “Aesse event” in collaborazione con “Magic moment”) hanno tradizionalmente sancito il momento clou dell’evento.

Tra applausi, selfie, colpi di flash e fuochi pirotecnici, Capasso ha spento le candeline: insieme agli auguri degli ospiti anche tutto l’affetto di chi ha sempre visto in lei una donna ed un’artista speciale.