Convivio in spiaggia: l’estate comincia dal “terroir”

Il tramonto in bocca, a piedi nudi in spiaggia, la musica diffusa che suona gli anni ‘70, appuntamento con gli amici, il brindisi con un calice di bianco freddissimo: l’estate pare proprio (…e finalmente) tagliare il nastro.

Non è solo il più idoneo luogo comune per dare il via alla bella stagione, ma è esattamente accaduto l’altra sera al beach park del Turistico sul litorale più amato dei Campi Flegrei, che sono la meta di eminenza per i weekend partenopei on the beach.

“Terroir” ovvero la buona tavola del territorio a piedi nudi sulla sabbia: è l’iniziativa di Marcello Santini, conduttore del lido, cuoco marinaro e wine expert.

Ha ospitato per l’occasione quindici ristoratori e dieci cantine dell’areale flegreo, portavoce della miglior cucina e viticoltura di zona, dando vita a un evento non solo di alta enogastronomia, ma anzitutto di promozione dell’artigianato e i mestieri, di cultura del territorio e di entertainment estivo per ogni pubblico, testimoniato dal veloce sold out degli ingressi.

Per presentare la serata e introdurre la degustazione tra serio e faceto tre noti specialisti: Fosca Tortorelli, giornalista enogastronomica e sommelier, l’enologo Gerardo Vernazzaro e il delegato Ais Napoli Gabriele Pollio.

Tra i calici degli autoctoni piedirosso e falangina, i crudi dal golfo, le delizie marinare in punta di dita, tartare e bao mediterranei, riedit della tradizione nostrana o fusion e risotti “stellati”, la notte è volata col chiaro di luna, i brindisi all’estate e Aretha Franklin, gli Chic o Donna Summer che appassionavano i nostalgici.