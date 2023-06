Al via la seconda edizione della rassegna: «Swedish Film Goes Capri» a Villa San Michele

Reduce dal grande successo dello scorso anno, il Festival di cinema svedese ritorna da questo mercoledì 21 giugno fino a sabato 24 giugno ad animare una delle platee a cielo aperto più suggestive dell’isola , nell’area giardino della Villa San Michele ad Anacapri.

La rassegna cinematografica è organizzata dalla Fondazione Axel Munthe, diretta dalla soprintendente Kristina Kappelin, con il patrocinio del Consolato di Svezia, della Regione Campania, della Città di Capri, del Comune di Anacapri, della SIAE, dell’Ambasciata di Svezia e in collaborazione con Capri Palace Jumeirah, e Staiano Tour Capri.

Tanti gli ospiti che si alterneranno nelle quattro serate: gli attori Claudia Gusmano, Dario Aita, Nunzia Schiano, Jacopo Cullin, Lucrezia Guidone, Maria Vera Ratti, Alice Arcuri, Christoph Hülsen, i registi Marta Savina, Tarik Saleh e Fredrik Gertten, l’ambasciatore di Svezia in Italia Jan Björklund.

Nata per promuovere il cinema svedese, questa iniziativa ha riscontrato nella prima edizione un successo inaspettato che ha posto le basi per continuarla in futuro.

La proiezione delle pellicole sarà anticipata da un breve incontro/presentazione, introdotto dalla soprintendente di Villa San Michele Kristina Kappelin insieme agli ospiti, per approfondirne i temi.

«La scommessa vinta lo scorso anno - racconta la soprintendente - ci ha incoraggiato a proseguire questa nuova avventura e organizzare la seconda edizione dello Swedish Film Goes Capri. Il festival si arricchisce di una proiezione italiana in collaborazione con il Premio Visionarie che ogni anno mette in luce una giovane donna regista.

Il mondo cinematografico svedese e quello italiano si uniscono su un unico palcoscenico per contribuire alla creazione di ponti culturali tra la i due Paesi e, in questo modo, all’offerta culturale dell’isola di Capri».

Il programma si articolerà in quattro serate: si inaugura mercoledì 21 giugno, a partire dalle ore 20, con una anteprima del festival in cui verrà proiettata la pellicola "Primadonna" (2022), una produzione italo francese, della regista Marta Savina, in collaborazione con la rassegna Visionarie.

Saranno presenti oltre alla regista, i protagonisti Claudia Gusmano e Dario Aita e la direttrice di Visionarie Giuliana Aliberti.

Il film ha infatti ottenuto il Premio Millennial Visionaria in collaborazione con Villa San Michele che per l’occasione ripropone al pubblico caprese una storia importante.

Giovedì 22 giugno, alle ore 20, si entra nel vivo delle proiezioni svedesi con l’anteprima italiana del film "The Emigrants", (2021), diretto da Erik Poppe.

Sul palcoscenico, a introdurre la rassegna, la direttrice di Villa San Michele, Kristina Kappelin sarà in compagnia dell’ambasciatore di Svezia in Italia Jan Björklund e delle attrici Lucrezia Guidone e Alice Arcuri.

La rassegna prosegue venerdì 23 giugno, alle ore 20, con la pellicola "La cospirazione del Cairo" (2022) di Tarik Saleh, premiata al Festival di Cannes con la Palma d’Oro per la migliore sceneggiatura, anticipata da un dibattito tra il regista e l’attore Jacopo Cullin.

Il Festival si conclude sabato 24 giugno con la proiezione del documentario "Breaking Social", (2023). La pellicola sarà introdotta da un incontro che vedrà protagonisti il regista Fredrik Gertten e gli attori Nunzia Schiano, Maria Vera Ratti e Christoph Hülsen.

La rassegna è gratuita e aperta al pubblico, fino a esaurimento posti.