Dieci alla Quinta per i Gentile, una famiglia sempre più «preziosa»

Party glam da Kiss Kiss Bang Bang per i primi cinquant'anni di attività dei Gentile, una famiglia di veri creatori di gioielli che da più di un secolo portavano avanti con passione l'arte della gioielleria d'autore.Una passione che ha inevitabilmente ereditato anche Kikka, figlia della grintosa Pina e titolare da dieci anni dello store di Chiaia: laureatasi a Milano in Moda e design del Gioiello, Kikka ha avuto anche la soddisfazione di veder esposto il suo lavoro di tesi per quattro anni al museo dello IED.Lo studio universitario e la tradizione di famiglia si sono così fuse portando i Gentile a creare collezioni sempre nuove che hanno appassionato negli anni i numerosi amici accorsi nel locale di Chiaia per brindare al «10 alla quinta», come recitava il titolo del party che voleva così sintetizzare appunto dieci anni di attività alla quinta generazione.Tra questi, oltre a Sergio Iorio e Vincenzo Ciccarelli ed Armando Misso Gentile con Federica Reale non potevano mancare allora Alessandra Rubinacci, Dario Catalano, Daniela e Dario Giordano, Maurizio Marinella, Emilia Pugliese e Giancarlo Graziani, Annachiara Rossi e Giancarlo Candela, Luigi Vallone con Salvatore, Vincenzo Gammella e Vittoria Bonino, Carlo e Maria Laura Matthey, i coniugi Sciarelli e tanti altri accolti fino a tarda sera con Marco Baldassarre.