Gioielli, vino e musica per brindare al calendario di Ileana Della Corte

Il meraviglioso panorama di Napoli ammirato dalla terrazza del Grand Hotel Parker’s, che fa da sfondo al primo mese del calendario di Ileana della Corte – Gioielli & Vino, per il party di presentazione dell'ormai imperdibile segnatempo abbinatto in occasione della sua 33ima edizione al vino di Villa Matilde, nella cui tenuta sono stati fotografati altri mesi immortalando le varie fasi del vino dalla vendemmia fino all’imbottigliamento.

Mentre sui monitor presenti in sala scorrevano le immagini in bianco e nero dell’anno che verrà, gli ospiti si sono lanciati quindi in balli pop sulle note del dj set ideato da Marco Piccolo.

Tra i presenti: Anna Paola Merone e Lino Ranieri, Alessio Visone e Beatrice Sangiovanni, Gabriella Giglio, Gabriella Rosa, Elena Scialoia, Lia Pellegrini, Rosita Puca, Agostino Lauro, Giulia Gargiulo, Raffaella Monetti, Fabio Curcio, Mino Cuciniello, Mariella Ciotola, Mariano Bruno e Adele Pignata, Maurizio e Stefania Muto, Stefania Ramirez , Francesco Pedone, Januaria Piromallo, Antonella Esposito, Michele ed Ira della Corte, Giorgia Vassallo, Marco e Francesca de Fazio, Gabriella de Bellis e Massimo Orlacchio, Riccardo Villari e Mimmi Gusshnan, Simona Creazzola, Daniela del Giudice, Gilda Roberti, Dina Cavalli, Paola Abbamonte, Giuliana Cozzi, Luciana di Grezia, Roberta Bacarelli, Giusi D’Apuzzo, Patrizia Tartarone, Donato e Paola Rosa, Massimo e Gabriella Fontana, Pino e Annantonia Ciotola, Veronica Guidi, Dodi Branzoli, Giuseppe di Palma, Ennio Orlandi, Giuseppe e Francesco Angrisani, Valentina Ioimo, Pucci Testa, Giuseppe Sito e Sissi Avallone, Maris Ida Avallone e Sossio Pezzullo, Marina Improta, Gigi Mingione.