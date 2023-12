I big della movida brindano ai 50 di Luciano, icona del by night

Una serata nel segno del divertimento e dell’amicizia per i primi cinquant’anni di Luciano Monte, senza dubbio uno degli imprenditori più stimati ed accreditati del by night cittadino dell’ultimo ventennio ed icona indiscussa del mondo dell'entertainment napoletano.

Location della reunion, con tanti ma selezionati protagonisti della movida, non poteva essere allora che La Mela, il locale da sempre simbolo indiscusso della mondanità più glamour di Napoli, di cui lo stesso Luciano è uno dei proprietari storici oltre che uno dei nuovi titolari nella nuova compagine societaria che appena pochi mesi fa ha portato a nuova vita il locale dopo anni di ristrutturazione: una progettazione minuziosa, in virtù della quale la logica architettonica de La Mela è stata completamente rivisitata coerentemente con il nuovo format ideato: aperta dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 3 di notte tutti i giorni per aperitivi, cena e dopo cena con musica di intrattenimento e dj set, un experience cocktail club in cui si possono sorseggiare cocktail eccezionali, distillati di champagne ed altre bottiglie di elevata qualità abbinate ad una cucina gourmet firmata dallo chef Eduardo Estatico con tutto lo staff del beverage capitanato da Vincenzo Iencarelli e con le firme dei guest Gennaro Esposito ed Ignacio di Ito di Otoro.

Il mood perfetto insomma per una festa easy chic nel corso della quale Luciano ha chiamato a rapporto tutti i suoi amici più stretti a partire da quelli della formazione storica, vale a dire il team da cui tutto è iniziato tanti anni fa a Palinuro per finire poi con i nuovi soci ed amici.

Ciliegina sulla torta, l’intrattenimento musicale firmato live da Nick the Nightfly di Radio Montecarlo arrivato appositamente a Napoli per il festeggiato con tutta la sua band e, ovviamente, in consolle i dj di sempre Marco Piccola ed Alex Marinacci che hanno fatto ballare fino a tardi compagni di avventura di oggi e di ieri come Marco Fico, Fabrizio Chianese, Massimiliano Magno, Umberto, Luca Archetto con Manuela, Luca Canale, Ninni Magliulo, Giulio Morelli, Diego Zomac, Enrico Palazzi, Alessandro e Marco Falconio, Tonino Colangelo con Cecilia Donadio, la moglie Dario Laudisio e Desiree, Giovanni Franco, Pasquale Limatola, Enzo e Mary De Pompeis, Francesco Cappuccio che è anche uno dei nuovi soci e supervisor del locale, Nanni Resi, Carlo Cinque, Alessandro Esposito, Stefano Vitucci, tutta la famiglia di Romualdo Loiacono e Rubettino, Paolo Bruni inseparabile amico e socio di tante avventure, i fratelli Andrea ed Alessandro Carnevale, l'avvocato Angelo Pisani sempre presente, Ernesto Esposito, Ciro Vitiello con la compagna in dolce attesa Iolanda, Mimmo Esposito con Paola, Luca Pirone, Guglielmo Adrasto, Francesco Pizzicato con Gigia Chiacchio, Paolo Arianetto, Aurelio Fierro Jr e tanti altri.