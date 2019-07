«Love», il garden party di Annapaola e Mimmo Rocco

Giovedì 4 Luglio 2019, 13:34 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2019 13:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stagione appena iniziata ma la calura torrida e afosa sta già da giorni mettendo a dura prova la vita in città e la voglia di uscire, facendoci decisamente sognare weekend di mare e vacanze al fresco e in relax. Per fortuna si trova sempre un buon motivo per stare all’aperto, davanti al mare o in giardino, l’occasione per la musica giusta, la miglior compagnia e un calice di vino ghiacciato sempre pieno.Annapaola Manfredonia e Mimmo Rocco poche sere fa aprivano a quattrocento amici le splendide terrazze vista golfo della loro nuova residenza a Posillipo per un garden party coi fiocchi, appuntamento con un romantico anniversario d’amore, al quale nessuno ha voluto mancare per festeggiare col colore più adeguato, il rosso: così dalle verande al prato e gli alberi illuminati, nelle spettacolari soluzioni di Luca Toscano, i free bar allestiti da Luca Fanti, le delizie in punta di dita di In Great Co e la consolle house e revival di Marco Piccolo.Persino un panoramico punto foto, incorniciato in un cuore di palloncini rossi davanti al Vesuvio, dove tutti (ma proprio tutti) hanno voluto posare: Mariella Russo, Silvia Crucioli, Alessandro Amicarelli, Marta Garzone, Marjio Berasategui, Luca Pasquarella, Carla Travierso, Gabriella D’Amato, Fabrizio Schettino, Francesca Frendo, Antonio Melissa, Barbara Giovene, Fabio Casalini, Debora Esposito, Gianfranco Di Vito, Alessandra Libonati, Valentina De Blasio, Alessandro Guglielmini, Luca Zannone, Fabia Grande, Gustavo Ruggiero, Simona e Gianluca De Crescenzo, Alfredo Barone Lumaga, Stefania Ricci, Ugo Camerino, Alessandra e Italo Spagnuolo, Stefania Sivo e tantissimi altri.