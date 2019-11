Al Circolo Savoia i Primi in Autunno con oltre duecento soci gourmand

Duecento presenti in una splendida serata napoletana, dal clima dolce e l’umore allegro. Un’atmosfera quantomai piacevole quella di Primi in Autunno, l’happening organizzato dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia per i suoi soci ed amici, che ha visto radunarsi nei saloni del circolo di Santa Lucia appassionati di gastronomia e non solo, uniti dal comune desiderio di trascorrere una serata rilassante con all’ombra di Castel dell’Ovo.



Al centro dell’ideato dalla dirigenza del sodalizio partenopeo, infatti, c’era una gustosa passeggiata culinaria attraverso un percorso gourmet alla scoperta dei sapori autunnali, da riscoprire insieme agli chef del club con un pizzico di novità ed accostamenti inconsueti trae vari altri ingredienti tipici del periodo con l’immancabiledi Montella in chiusura.

Insomma, quello che si suol definire un invito allettante ed al quale infatti hanno aderito numerosissimi soci. In prima linea, naturalmente, il presidente Fabrizio Cattaneo della Volta con la moglie Margaret ed il consigliere alla mensa del Circolo Savoia Fausto Lanzillo, organizzatore dell’evento con i preziosi suggerimenti di Antonio Oliviero. E, ancora, Francesca Giordano, Daniela Gargiulo, Giulia de Cristofaro, Giulia Foglia, Vittoria Brancaccio e Flavia Fumo nonché vari ospiti tra cui anche Picchio Milone, Romano Della Montà e Rosario Mazzitelli.

