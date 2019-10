Giovedì 3 Ottobre 2019, 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appuntamento domani sera a partire dalle 20 per il tradizionale «Party per la Vita», promosso come sempre dall'Avep Onlus (formata da persone che hanno vissuto da vicino la realtà delle neoplasie ematologiche come leucemie, linfomi e mielomi). ed organizzato quest'anno dalla Van Ideas.Giunto alla sua undicesima edizione, il charity gala è un happening mondano con cena, esibizioni artistiche e performance musicali che nel passato ha registrato un’affluenza media di circa 1000 ospiti a serata, con la partecipazione dei medici dell’ospedale Pascale di Napoli, i soci dei Rotary e Lions Club, volti noti dello sport e dello spettacolo, professionisti ed imprenditori attirati anche dalla presenza di artisti come Caterina Balivo, Eduardo Bennato, Fabrizio Frizzi, Gino Rivieccio, Guido Lembo, Lello Esposito, Marco Zurzolo, Monica Sarnelli, Paolo Caiazzo, Rosalia Porcaro, Rosaria De Cicco, Tullio De Piscopo e tanti altri.Quest'anno, ad animare il party saranno invece Elek3, un incredibile trio d'archi tutto al femminile, il sassofonosta Vincent Albi che si esibirà in una performance live da solista e Marco Piccolo, affermato protagonista nel panorama dance nazionale che proporrà a sua volta un dj - set tutto da ballare.Il costo della vendita dei biglietti, in vendita al costo di 40 euro con cena a buffet e show cooking, contribuirà quindi a sostenere il Reparto di Ematologia dell’Istituto Nazionale per i tumori G. Pascale di Napoli, supportando i pazienti e le loro necessità: non esiste infatti sul territorio regionale della Campania un altro servizio di assistenza domiciliare gratuito erogato mediante personale di strutture ospedaliere, e questo permette di diminuire il tempo di permanenza media del paziente in reparto liberando posti letto e permettendo così ad altri di essere curati.In più di dieci anni di attività, del resto, l'AVEP Onlus con 894.579,64 euro raccolti ha erogato 2080 interventi di assistenza domiciliare, offerto supporto ed assistenza psicologica, acquistato attrezzature varie (pc, tv, stampanti, fax, arredi, ecc.), attivato abbonamenti Sky per tutte le camere del reparto, acquistato farmaci e finanziato borse di studio metre tra i progetti futuri c'è l'idea di potenziare il programma di assistenza domiciliare, creare uno spazio aperto per facilitare i contatti tra pazienti e familiari, acquistare ulteriori attrezzature per il miglioramento della degenza.