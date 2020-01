​«Party occhi a mandorla»: dieci anni di amore per Tokyo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una «trampoliera» in kimono che da due metri salutava e intratteneva gli ospiti all’ingresso e le note tra Oriente e Vesuvio del sax di Sasà Grimaldi anticipavano quel tocco fluido ed elegante del Sol Levante, mentre il sorriso contagioso e amorevole di Madameaccoglieva ognuno con una rosa e un abbraccio.Dieci anni per Jorudan, il sushi bar di Via Tasso che la sagace imprenditrice partenopea ha iniziato in anticipo su molti altri, forte della sua passione per la cultura nipponica e per le delizie della cucina di Tokyo e dintorni.Come festeggiarli se non con un «Party occhi a mandorla»? E allora ecco in raccolta poche sere fa tutti gli amici di sempre, i clienti e gli aficionados per ringraziare e brindare insieme, riassaggiando in edizione speciale i migliori hosomaki, nigiri, sashimi e uramaki, preparati rigorosamente secondo la tradizionale scuola di cucina giapponese.Contaminazione nostrana, però, negli abbinamenti ai migliori nettari Campani, mentre per il brindisi finale una benaugurante flute di Dom Perignon d’annata per salutare la marea di ospiti intervenuti, tra i quali, Ginevra Giannattasio,, Nicoletta D’Addio e Angela Bertamino,, Salvio Salzano,, Alessia ed Ivana Petrone, Lorenzo Crea, Enzo Agliardi, Gino Serrao, Alessandra Iannuccilli, Harry Di Prisco, Gaia Moschetti, Massimo Iaquinangelo, Francesca, Federica e Francesco junior Truda, Lorenzo Capobianco, Teodoro Ambrosio, Roberta Scoppa, Gianluca Morra, Paola e Roberta di Pompeo, Flavia Ricchi, Gaia Giordano, Daniela Turra, Roberta De Caro e Ludovica Morgera.