Francesco Cicchella al Teatro Cilea con lo spettacolo “Bis! Christmas edition”

Quindici date al Teatro Cilea per Francesco Cicchella che si esibirà sul palco del rinomato teatro vomerese con il nuovo spettacolo natalizio dal titolo “BIS! Christmas edition”.

Dal 25 dicembre 2023 al 14 gennaio 2024 Francesco Cicchella si gioca tutte le sue carte in un one man show esilarante, nel quale ritroviamo i suoi cavalli di battaglia, come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri, e performances completamente inedite. La comicità si sposa con la musica, come da sempre nello stile del giovane showman, per dare vita ad uno spettacolo ricco di emozioni e risate.

Sul palco, oltre all’artista partenopeo, che firma anche la regia, troviamo la sua fedele spalla Vincenzo De Honestis, la band diretta dal maestro Paco Ruggiero e due ballerine, che impreziosiscono lo show con le coreografie di Margherita Siesto.

«È un piacere enorme tornare in scena nella mia città, soprattutto dopo tante date in giro per l’Italia” dichiara Francesco Cicchella. “BiS!” è uno spettacolo che mi sta dando soddisfazioni incredibili, siamo a circa 120 repliche con più di 120mila spettatori, ho ricevuto un’ondata di affetto e di calore incredibile da Trento fino a Palermo, ma tornare a casa nel periodo delle feste natalizie ha un sapore speciale! Non a caso, al Teatro Cilea porterò in scena una versione speciale dello show, che ho definito appunto “Christmas Edition”.

Anche chi ha già visto lo spettacolo, potrà tornare e trovare tante novità!»