Visual Art e umorismo il 6 e 7 febbraio alla Galleria Toledo

Martedì 6 e mercoledì 7 febbraio alle 20,30 a Galleria Toledo, teatro stabile d’innovazione ai Quartieri Spagnoli, diretto da Laura Angiulli, ADA collettivo informale per la scena presenta Moonia H24. La performance è interpretata da Sonia Totaro, attrice, cantante e danzatrice che dà vita a Moonia, una donna che crede di essere la Luna. Umorismo dell’assurdo, musica, visual art, costruiscono un racconto dove personaggi di fantasia si confondono con episodi di cronaca nera. Moonia, annoiata e disillusa trascorre il tempo cantando da sola, fino a quando non si appassiona alle vicende di una giovane ragazza punk intenta a viaggiare in treno senza meta. Tra luoghi e situazioni borderline, Moonia, come la Luna, può solo osservare ed essere osservata, senza poter intervenire per modificare gli eventi.

Il monologo è scritto e diretto da Pasquale Passaretti e Loredana Antonelli, assistente alla regia Elena Zagaglia; le musiche originali sono della dj producer Lady Maru e del compositore Pietro Santangelo.

Visual e ambiente scenico sono curati da Loredana Antonelli e il disegno luci è di Maria Virzì. ADA è un collettivo che produce opere multimediali che includono elementi di prosa, danza, musica dal vivo, arte digitale e cinema sperimentale. ADA è sostenuta da Lunarte Festival.