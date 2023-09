Napoli, al Teatro Area Nord torna Movimentale Festival 2023

Dalla danza alla video arte. Al Teatro Area Nord di Napoli, torna, il Movimentale Festival 2023, ideato e diretto da Interno 5, con la direzione artistica di Antonello Tudisco. Quest'anno la rassegna, nata nel 2005, ha come tema centrale la "Metamorfosi", concetto a cui sono ispirate sia le performance in scena, che saranno presentate in sala e negli spazi esterni del TAN, che i 10 video in concorso selezionati dalla direzione artistica del festival tra circa 300 proposte provenienti da tutto il mondo, proiettati alla fine di ogni serata e premiati anche dal pubblico.

Il Festival sarà inaugurato, venerdì 15 settembre alle 20, dalla performance itinerante nei giardini del TAN dal titolo "Non è da mortale ciò che desideri", liberamente ispirata a frammenti dalle Metamorfosi di Ovidio sul rapporto tra l’uomo e la natura, tra l’ordine e il caos attraverso i linguaggi della danza contemporanea e della danza verticale. Ideata e diretta dalle compagnie Funa e Interno 5, lo spettacolo sarà replicato anche nelle serate successive. A seguire, il lavoro del danzatore, coreografo e attivista ugandese Fazil Onyu, "False Maniphesto" un debutto assoluto a Napoli. Lo spettacolo di Facil Onyu è principalmente ispirato da urgenti questioni socio-politiche e il suo obiettivo è sostenere un cambiamento sociale positivo nel suo paese di provenienza.

La performance in programma affronta il tema di come la verità opponendosi alla propaganda può generare il cambiamento.

Sabato 16 settembre sarà in scena il danzatore e coreografo Carlo Massari con Metamorphosis - Larva" assolo parte della trilogia Metamorphosis – atti di metamorfosi contemporanea, progetto sul sottile confine tra uomo e bestia; un’indagine sulle trasformazioni, i cambiamenti, l’alterazione fisica e spirituale dell’essere alla ricerca della propria natura.

Alle fine di ciascuna delle tre serate saranno proiettati in sala i video in concorso e premiati dal pubblico e dalla direzione artistica. Si svolgerà il 17 settembre la serata conclusiva con premiazione finale dei video e dj set a cura di Vinyl Box. Per raggiungere il Teatro Area Nord sarà possibile usufruire su prenotazione della navetta gratuita #POLIBUS messa a disposizione dal Comune di Napoli.