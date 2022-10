Festival dell’Opera Buffa Napoletana: gli appuntamenti della seconda edizione dal 4 al 6 novembre

È intrigante il programma proposto dalla seconda edizione del Festival dell’Opera Buffa Napoletana, che, dal 2 al 6 novembre, porterà operine e melologhi sui palcoscenici di Sala Assoli (Vico Lungo Teatro Nuovo 110) e Teatro Nuovo (via Montecalvario 16); e sarà anche l’occasione per riscoprire la storia e i luoghi dell’Opera Buffa Napoletana con le visite guidate «Sulle tracce dell’Opera Buffa Napoletana». Isa Danieli, dopo più di quarant’anni da «Mistero Napoletano» di Roberto De Simone torna nei panni di Giulia De Caro, impresaria teatrale, diva ribelle e glamour del teatro napoletano alla fine del ’600, nel melologo di Francesco Forlani «La principessa dei bordelli».

«L’amante ridicolo» di Niccolò Piccinni torna per la prima volta a suonare al Teatro Nuovo dove debuttò nel 1757; «La zingaretta» di Leonardo Leo si fa ascoltare dal pubblico così come l’aveva scritta l’autore; «Livietta + Tracollo» di Pergolesi si veste di suoni elettronici mostrando tutta la sua modernità; Eugenio Bennato e Le Voci del Sud porteranno in scena il melologo «Teoria del fascino. Sulla jettatura»; Claudio Di Palma, con la partecipazione dell’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli, propone il melologo «Cimmarosa»; Gabriele Frasca, poeta, studioso e traduttore di Beckett sarà protagonista dell’incontro «Words & Music: su Beckett e l’opera buffa».

«L’infedeltà fedele» è il titolo scelto per questa seconda edizione dal direttore artistico del festival Massimiliano Sacchi e ad aprire il programma mercoledì 2 novembre, alle 20.30 (repliche: giovedì 3 novembre alle 20.00 e venerdì 4 novembre alle 12.00), a Sala Assoli sarà l’operina «La zingaretta», che, con trascrizione e arrangiamento a cura di Fabrizio Romano, torna a riproporre i suoi travestimenti e la sua modernissima riflessione sull'identità. L’intermezzo è tratto dal dramma per musica «Argene», composto da Leonardo Leo, uno dei capostipiti della Scuola napoletana (fu il maestro di Piccinni, tra gli altri), e messo in scena per la prima volta il 17 gennaio 1728 nel Teatro San Giovanni Grisostomo di Venezia.

La regia è di Enzo Mirone che, nelle sue note scrive: «È un tempo, questo, in cui qualcuno sceglie di mostrarsi altro da sé, mentre qualcun altro è «risoluto a dar di volta al cervello». È un tempo, questo, in cui le finzioni, ispirate dall’opportunismo si moltiplicano, e la burla diventa solenne. È un tempo, questo, in cui il ridere (altrui) ingenera inquietudine e le (altrui) lacrime muovono al riso. Figurine in azione, siamo, dall’azione stessa guidati e non già dalla nostra volontà. È un tempo, questo, del «sottosopra” ed è questo il nostro tempo». Interpreti Luca De Lorenzo (Riccardo) e Pasquale Auricchio (Lisetta). In scena, Enzo Mirone, che cura anche la regia. Al pianoforte Fabrizio Romano.

Venerdì 4 novembre, alle 20.00 (replica: domenica 6 novembre, alle 20.30), a Sala Assoli è in programma l’operina «Livietta+Tracollo», intermezzo di Giovan Battista Pergolesi elaborato in musica elettronica. Trascrizione e arrangiamento a cura di Dario Bassolino. Sabato 5 novembre, alle 12 (replica domenica 6 novembre, alle 12.00), al Teatro Nuovo, in programma il melologo «Cimmarosa» di e con Claudio Di Palma, con la partecipazione dell’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli diretta dal maestro Giuseppe Mallozzi. Musiche di Domenico Cimarosa rielaborate da Massimiliano Sacchi. Orchestrazione dell'Overture de «La finta parigina»​ a cura di Giulio Fazio.

Sabato 5 novembre, alle 19.00, al Teatro Nuovo è in programma l’incontro «Words & Music: su Beckett e l’opera buffa» con Gabriele Frasca. Sabato 5 novembre, alle 20.00 (replica domenica 6 novembre, alle 18.00), a Sala Assoli, il pubblico assisterà al melologo «La principessa dei bordelli» di Francesco Forlani nell'interpretazione di Isa Danieli. Per le visite guidate «Sulle tracce dell’Opera Buffa Napoletana», venerdì 4 e sabato 5 novembre, alle 18.00, in programma «La città buffa oltre la quarta parete», a cura de L’Arsenale di Napoli (informazioni e prenotazioni: 3392955351 - 3392568417). Domenica 6 novembre, alle 15.00, in programma «Donne e opera buffa: dal palazzo ai quartieri», a cura della guida turistica autorizzata Erika Chiappinelli (informazioni e prenotazioni: 3492949722 – solo sms e whatsapp).