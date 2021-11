Teatro Nest: al via la stagione 21/22 con lo spettacolo “Diventa Re” di Marianita Carfora e Raffaele Parisi

Parte la nuova la stagione teatrale del Teatro Nest di San Giovanni a Teduccio (NA) il 6 e 7 novembre con lo spettacolo "Diventa Re", tratto da "Come si diventa Re" di Jan Terlouw, con drammaturgia e regia di Marianita Carfora e Raffaele Parisi. Il cast di attori comprende Monica Costigliola, Raffaele Parisi, Antonio Perna e Lucia Rocco, per una produzione di Muricena Teatro. "Diventa Re" è inoltre vincitore di diversi bandi, quali il MU.D. - C.Re.A.Re. – Campania 2019 e l' H-EARTH - Ecosystem of arts and theater 2021.

Diventa Re affronta con un pubblico giovane le delicate tematiche che il testo propone. Stark, nasce la stessa notte in cui muore il vecchio re di Katoren e questo fatto si carica di un alone di misteriosa premonizione. Nel giro di pochi giorni, resta orfano e da un sogno premonitore si instilla dentro di lui l'idea che diventerà Re. Il protagonista, spinto dal desiderio di scoperta, inizia un viaggio attraverso il regno e i suoi paesi dal nome allusivo (Decibel, Polveriera, Smog, Ecumene, Swindelburg, Equilibrio, Bosco Quieto) facendolo conoscere ed amare da tutti gli abitanti. Stark inconsapevole del destino che le parche hanno tessuto per lui, terminerà questo viaggio diventando prima uomo e poi re non solo di Katoren, ma anche di sé stesso, maturando saggezza, intelligenza, generosità, umiltà e senso di legalità.

Secondo la programmazione, lo spettacolo si terrà il 6 novembre alle ore 21.00 e il 7 novembre alle ore 18.00. Per prenotazioni, si può contattare su Whatsapp e cellulare: 340 6449278 / 320 868 1011. Per ulteriori informazioni, infine, si invita a consutare il sito www.compagniateatronest.it .