Teatro San Carlo: gli appuntamenti per gennaio al Politeama

Dal 1° gennaio al 31 marzo 2023, a causa dei lavori di restauro che interesseranno la sala del Teatro, l’Orchestra, il Coro e il Balletto saranno temporaneamente impegnati al Teatro Politeama, palcoscenico su cui si avvicenderanno nel mese di gennaio Rigoletto di Giuseppe Verdi (in forma di concerto con un cast prestigioso), il balletto Raymonda insieme a quattro produzioni di giovani coreografi, il Concerto da Camera «Andante appassionato» e la grandiosa Sinfonia n.9 «Corale» di Ludwig van Beethoven diretta da Dan Ettinger, nuovo Direttore musicale del Massimo napoletano a partire da gennaio 2023.

Primo appuntamento dopo le festività natalizie, domenica 8 gennaio alle ore 18 è il Concerto di musica da camera «Andante Appassionato» che vedrà protagonisti i «Reali Filarmonici», ensemble di 20 elementi composto da professori d’orchestra del Teatro di San Carlo e il soprano Chiara Polese, diretti da Gennaro Cappabianca. In scaletta, musiche di Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré, Nikolaj Andreevič Rimsky-Korsakov, Sergej Rachmaninov e Aleksandr Borodin. Rigoletto di Giuseppe Verdi sarà in cartellone dal 15 al 24 gennaio 2023 con la direzione di Lorenzo Passerini e che vedrà protagonista il baritono francese Ludovic Tézier, applauditissimo nel Don Carlo inaugurale.

Accanto a lui in palcoscenico Pene Pati (Il Duca di Mantova) Nadine Sierra (Gilda) entrambi di nuovo a Napoli dopo il successo dello scorso anno in Lucia di Lammermoor. Alessio Cacciamani sarà Sparafucile e Nino Surguladze Maddalena. Completano il cast Cassandre Berthon (Giovanna), Gabriele Sagona (Il Conte di Monterone), Roberto Accurso (Marullo) Li Danyang (Matteo Borsa), Ignas Melnikas (Il Conte di Ceprano), Costanza Cutaia (La Contessa di Ceprano), Giovanni Impagliazzo (Usciere di Corte) e Marilena Ruta (Paggio della Duchessa).

Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo, Maestro del Coro José Luis Basso. Per la Stagione Sinfonica 22/23 venerdì 20 e domenica 22 gennaio 2023 il nuovo direttore musicale del Teatro di San Carlo Dan Ettinger dirigerà l’Orchestra, il Coro e i solisti Diana Damrau (soprano), Edna Prochnik (mezzosoprano), Bernard Richter (tenore) e Ludovic Tézier (baritono) nella Sinfonia n. 9 di Ludwig van Beethoven. Maestro del Coro José Luis Basso. Dopo il successo di Lago dei Cigni, sold out per tutte le recite, anche il Balletto del Teatro di San Carlo diretto da Clotilde Vayer si trasferisce temporaneamente al Politeama.

Dal 28 gennaio al 29 marzo è in cartellone Raymonda e i giovani coreografi, appuntamento che comprende diverse coreografie: nella prima parte il terzo atto di Raymonda nella celebre coreografia di Marius Petipa sulla musica di Aleksandr Glazunov. A seguire Appointed Rounds di Simone Valastro che firma anche i costumi (in collaborazione con Giusi Giustino); Delibes suite, coreografia di José Carlos Martinez, musica di Léo Delibes, costumi di Agnès Letestu; Aria suspended (coreografia, costumi e luci di Mauro de Candia, sulla celebre aria sulla quarta corda di Johan Sebastian Bach) e infine Aunis, coreografia di Jaques Garnier.