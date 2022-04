Al Teatro Summarte in scena «Raccontando Eduardo» spettacolo del progetto «Ripartiamo dal Passato»

Continua il progetto sostenuto dalla Camera di Commercio di Napoli «Ripartiamo dal Passato» con il secondo spettacolo «Raccontando Eduardo» il 16 aprile alle ore 20.30 al Teatro Summarte. Lo stesso spettacolo verrà mandato in diretta TV il 21 aprile alle 21.30 su Quarto Canale Flegreo (canale 648 del Digitale Terreste).

APPROFONDIMENTI LA STORIA Da Troisi alle gag di Totò: la... LA SVOLTA Mercadante, a Napoli il teatro per fermare l'illegalità;... L'EVENTO Pasqua a Pozzuoli, «Puteoli Sacra» tra opere d’arte...

“Raccontando Eduardo” parte da uno studio approfondito sul teatro e sulla vita del grande drammaturgo partenopeo, Eduardo De Filippo e nel contempo con questo spettacolo in un atto si vuole rendere omaggio alla sua vasta opera. In scena ci sarà un’alternanza equilibrata di prosa, di poesia e di alcuni frammenti di vita dell’autore, attore e regista napoletano.

La scelta di cercare di unire l’uomo di teatro con la persona non è stata casuale ma dettata dall’esigenza di far conoscere prima di tutto un Eduardo lontano dalla sua immagine di drammaturgo “serioso”, che si può ammirare nei suoi capolavori quali “Filumena Marturano”, “Napoli Milionaria” e in tanti altri ancora e, in secondo luogo, svelare l’aspetto umano di un grande del teatro non solo napoletano ma mondiale. Lo spettatore intraprenderà un vero e proprio viaggio nel quale riderà di gusto e nello stesso tempo proverà delle emozioni che gli daranno anche piccoli spunti di riflessione perché Eduardo, come tutti i grandi, attraverso le sue opere, resta e resterà sempre attuale.