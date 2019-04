Ischia, Pasquetta per i bimbi: caccia al tesoro nei Giardini La Mortella

Giovedì 18 Aprile 2019, 09:08

Ingresso gratuito ai bimbi, caccia al tesoro con il pappagallo pirata e lunghe ore trascorse a contatto con le meraviglie della natura, fra piante e fiori esotiche provenienti da tutto il Mondo. Sarà una apertura davvero straordinaria quella del lunedi di Pasquetta ai famosi Giardini La Mortella di Sir William Walton a Forio. Il lungo ponte di Pasqua attende i Giardini la Mortella di Ischia con numerosi appuntamenti: in calendario due concerti musicali nel week end e la Caccia al Tesoro Botanico, il lunedi di Pasquetta. Per gli Incontri Musicali di Primavera, sabato 20 e domenica 21 Aprile è atteso sull’Isola il ritorno della pianista di origine coreana Hyein Jeon. Nata a Seul, ha iniziato gli studi musicali nella sua città, laureandosi in pianoforte alla Seoul National University. Ha deciso di proseguire i suoi studi di perfezionamento in Europa trasferendosi a Parigi dove si è laureata al Paris National Conservatory. Attualmente studia in Germania ad Hannover, alla Hochschule fur Musik und Theater e in Polonia all’ Accademia Fryderik Chopin di Varsavia. E’ risultata vincitrice di innumerevoli Premi internazionali ed ha suonato in molti e importanti Teatri in città asiatiche ed europee. Il programma musicale che Hyein Jeon proporrà al pubblico di Ischia, prevede musiche di Haydn, Chopin, Debussy, Tchaikowsky. Entrambi gli appuntamenti si terranno alle ore 17.00 presso la Sala Recite nel cuore dei Giardini la Mortella. Ma la vera novità in assoluto è l'apertura nel giorno di Pasquetta, con la Caccia al Tesoro Botanico, iniziativa dedicata ai visitatori più piccoli che si svolgerà in collaborazione con Grandi Giardini Italiani il network dei più bei giardini d’Italia, cui la Mortella fa parte. L’iniziativa sarà un'ottima occasione per far avvicinare i bambini (di età compresa tra i 6 e i 12 anni) al giardino ed alla natura, facendo scoprire loro e riconoscere in maniera giocosa - foglia per foglia - gli alberi e le piante presenti in giardino.Alla biglietteria i bambini riceveranno una mappa del “tesoro”, con un percorso a tappe da seguire ed una serie di indovinelli da risolvere. Ad accompagnarli una guida d'eccezione, il meraviglioso Pappagallo Lori, la mascotte del giardino, che in veste di pirata, guiderà i piccoli esploratori nel percorso di scoperta tra la vegetazione tropicale. Sotto ad ogni albero i bambini troveranno una pergamena con notizie e curiosità, una domanda basata su quanto spiegato, con possibilità di risposte multiple ed un indovinello con gli indizi per trovare la tappa-albero successivo. Quando i bambini avranno completato il percorso potranno conoscere dal vero il pappagallo-pirata e riceveranno in premio l’attestato di partecipazione e un regalino-ricordo. Per l’occasione l’ingresso dei bambini fino a 10 anni sarà gratuito e non occorrerà prenotare per il percorso che si snoderà nel giardino a Valle dalle ore 09:00 alle 18:00.