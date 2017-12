Lunedì 25 Dicembre 2017, 11:40 - Ultimo aggiornamento: 25-12-2017 11:40

Il jap food cotto è già un must. Ne sono convinti Roberto Goretti e Massimiliano Riccardi, che insieme a Roberta d’Amore di Tender ed Alessio D’Agostino di Kiss Kiss Bang Bang hanno festeggiato con centinaia di amici arrivati a via Cappella Vecchia per provare le creazioni “hot” del nuovo Yaki Tender.Il japanese restaurant, fratello minore di Jap One, Kiss Kiss Bang Bang e Tender e che vedrà in prima linea Marco Scotti, ha catalizzato infatti per una sera l’attenzione degli habitué della movida che si sono ritrovati volentieri per un drink in compagnia ed una foto con la scritta “Jap food… A qualcuno piace caldo", il simpatico claim del nuovo ritrovo. Un invito goloso al quale non hanno saputo resistere gli attori Giorgia Gianetiempo, Luca Turco ed Anna Capasso, accolti da Mila Gambardella, Cristiana Giordano e Romolo Pizi così come Roberto Scotti, Maurizio Giovine, Roberto Loiacono, Francesco Monti e Giordana de Cesare, Valeria Gonzales, Viviana Racconto, Enrica Spagna Musso, Gianluigi Passarelli, Giuseppe Capasso, Valeria De Rosa e tanti altri tra cui Veronica Pinto, Giuliana Gargano, Lina Carcuro, Fabrizio Chianese, Luciano Monti, Valerio Catalano, Federica Riccio, Lula Carratelli, Carlo d’Orta, Roberta Pacifico, Francesca e Davide Torchia, Piero Rivellini, Stefania Malvano.