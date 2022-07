Al via il contest per le foto del calendario 2023 della penisola sorrentina, il tema è l'amore

Prende il via la quarta edizione del social contest fotografico About Sorrento, e per definire il tema di quest’anno, ci si è lasciati ispirare da una delle più famose canzoni che meglio identifica la Costiera, Torna a Surriento, che nei primi versi recita: «Vid ‘o mare quant’è bello, spira tanto sentimento». Chi vive da queste parti è circondato da paesaggi romantici, angoli di paradiso che hanno fatto da sfondo a moltissime pellicole del passato, in cui i sentimenti e l’amore erano i protagonisti di racconti indelebili che hanno fatto la storia cinematografica.

Con questa premessa non si poteva che scegliere come tema per #aboutsorrento2023: «Penisola sorrentina, terra per innamorarsi». Le foto dovranno essere in linea con il tema e rappresentare tutto ciò che di più romantico rappresenta la Costiera: tramonti mozzafiato, albe maestose e ogni angolo che possa ricordare quei sentimenti vivi che fanno battere l’anima e il cuore all’unisono. Dagli scatti di chi partecipa ci si aspetta che si possa esprimere al meglio quella parte romantica che vive dentro ciascuno di noi.

Anche per questa edizione saranno selezionate 12 fotografie che faranno parte del Calendario 2023 di About Sorrento e di una mostra fotografica. Gli autori selezionati riceveranno in regalo le copie del calendario. Per #aboutsorrento2023 ci sono due importanti novità: per la prima volta è possibile inviare le foto anche in versione verticale, andando incontro a chi scatta con lo smartphone, senza però tralasciare la qualità delle foto in modo che siano stampabili; la gestione del contest è supportata dalla società di comunicazione Stylo Project, che affianca e struttura il progetto About Sorrento.

«Dopo 3 edizioni e più di 2.500 foto ricevute - sottolinea Francesca D'Esposito - speriamo di raccogliere anche quest’anno lo stesso entusiasmo e la stessa partecipazione, così da realizzare un calendario che faccia innamorare tutti». Per partecipare, consultare il seguente link: https://www.aboutsorrento.com/contest-about-sorrento-2023/