Domenica 24 Dicembre 2017, 19:19 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2017 19:19

Brindisi e moda a San Pasquale a Chiaia per il cocktail degli auguri delle Zirre, organizzato nel nuovo concept store per presentare le nuove borse ed accessori da Pierluigi Frezza insieme a Cristiana Giordano e Mila Gambardella. Accolti ancora una volta da Romolo Pizi, gli habitué degli aperitivi alla moda del quartiere e non solo si sono rivisti nel nuovo concept store in un’ambientazione allegra e ricercata caratterizzata dai parati che si richiamano palesemente al design ed ai tessuti dei prodotti esposti.Un invito a ci hanno aderito allora anche gli attori Miriam Candurro, Shalana Santana, Rosalia Porcaro, Giorgia Gianetiempo, Luca Turco ed Anna Capasso, così come tanti amici e trend setter come la fashion blogger Maria Teresa Scotti, Roberta Costa Buccino Grimaldi, Giuliana Lo Monaco, Titti De Santis, Laura Caico, Federica Riccio, Lula Carratelli e tante altre che ne hanno approfittato naturalmente anche per farsi suggerire qualche simpatico regalo da posizionare sotto l’albero o magari idee originali per decorazioni e quant’altro possa far rima con moda, glam e Natale.