La cravatta di Procida Capitale un must have per gli amanti dell'isola

Una cravatta che è un omaggio a Procida Capitale italiana della Cultura 2022. E' l'ultima idea di Maison Cilento 1780, il brand partenopeo che ha fatto delle cravatte un mood da indossare. Dopo la cravatta Italia e la serie delle bandiere, a voler simboleggiare l'amore per la propria nazione, ecco infatti la cravatta in onore dell'isola del Golfo che l'anno prossimo sarà cuore pulsante delle iniziative nazionali: con un delicato richiamo alle architetture dell'isola, che farà breccia nel cuore degli habitué ma anche dei tantissimi che stanno lavorando alla riuscita dell'evento.

I primi a poterla esibire sono stati intanto il sindaco di Procida Dino Ambrosino ed il direttore Agostino Riitano, omaggiati dell'accessorio dallo stesso Ugo Cilento, ottava generazione della storica famiglia.

«Si tratta di un evento importante per l'intera Campania, e non solo per un'isola alla quale sono particolarmente legato», ha spiegato Cilento.