Maison Cilento 1780, storico marchio partenopeo riconosciuto a livello internazionale come punto di riferimento nello stile ed eleganza sartoriale, ha disegnato e realizzato una capsule collection di cravatte e foulard dedicati alla Real Casa di Borbone delle Due Sicilie.

Già nominato e riconosciuto fornitore ufficiale della Nobile Casa, Ugo Cilento, ottava generazione della famiglia, ha riprodotto con estrema minuzia e nei più piccoli dettagli lo storico stemma borbonico, così ricco di particolari ed elementi che lo rendono l’unico e maestoso protagonista delle creazioni in pregiatissima seta italiana della Maison Cilento, veri e propri must-have per intenditori.

«Le radici della Maison affondano nel passato e si intrecciano con l’epoca borbonica: i miei avi fondarono l’azienda nel 1780, sotto il Regno delle Due Sicilie, ed ebbero l’onore e il privilegio di vestire il Real Esercito. Poter continuare a servire la Real Casa è per me una grande soddisfazione, un segno di stima e apprezzamento per il lavoro svolto. La storia e la tradizione sono valori che vanno preservati e tramandati di generazione in generazione, affinché rimangano indelebili nel tempo», afferma Ugo Cilento, titolare della Maison Cilento 1780.



Le cravatte e il foulard riprendono i colori emblematici della Real Casa, in cui spiccano il blue royal, il blue navy, l’azzurro cielo e un oro intenso. La cravatta e il foulard sono ornati da motivi grafici - corone e gigli, simboli di regalità – ed entrambi riportano il nobile stemma della casata.

