Mini-party in scatola: da Napoli l’idea Natalizia del brindisi dance in famiglia

Niente clubbing né brindisi in gruppo: il Covid ha interrotto i concerti e i grandi raduni in nome della musica o del ballo. Siamo alle porte del primo Natale intimo e strettamente familiare: noi appassionati di aperitivi musicali, delle serate dance e della magia del by night. Al momento sono solo un ricordo, ma con un pizzico di fantasia e tanta voglia di aspettare quando il peggio sarà trascorso, arriva la trovata per un “home party” a due o per pochi: è l’idea che per queste feste natalizie hanno tirato dal cilindro un gruppo di imprenditori della notte e rodati creativi partenopei. Si chiama «The Box» e sottotitola cocktail & music experience: contiene tutti gli ingredienti per far festa in sicurezza ed è l’idea regalo sotto l’albero o per il cheers di Capodanno.

Viviana Garofalo, Marco e Pasquale Esposito, ovvero “40 Volumi” con Claudio Baldissara e Pierluigi Scatola, detti Drop, hanno inventato durante il lockdown il primo entertainment delivery, una sorta di piccolo party in scatola in vendita on line, pensato e realizzato per continuare il lavoro e per produrre economia non solo locale.

Una box interattiva per preparare il drink preferito e ascoltare la playlist dell’occasione: bottiglie e bicchieri, frutta e spezie, kit da bar e tools per miscelare, dosare, shakerare, aggiungere ghiaccio, spezie o frutta come un vero bartender.

Spritz, Hugo, Bellini, Negroni, gin o vodka tonic, rum & coca, mojito o Margarita: sono 22 le scelte possibili, mentre due QR-code allegati garantiscono il primo un tutorial per conoscere tutti i segreti della preparazione e il secondo una coccola per le orecchie con una dj-room virtuale, contenente 8 ore di musica dance che spaziano dall’house, alla old school, la techno, il funky, l’international e gli anni 70, dedicate ad hoc dai dj’s di rango di casa nostra (ma non solo) come Capitan Danilo Vigorito o Dario Tofano, Vincenzo Cipolletta, Kommando, Gianni Romano, Heartlife, Diego Eboli e Danilo De Santo.

E per completare lo smart gift è allegato un coupon d’invito a condividere sui social il video di quest’inedita esperienza per vincere altri premi e gadgets high tech.

