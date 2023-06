Alla scoperta della dieta mediterranea e delle sue origini: il progetto di Mann e Sole365

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e Sole365 firmano una nuova collaborazione per promuovere i principi di una sana alimentazione in maniera sempre più creativa e capillare, nel solco della dieta mediterranea, orgoglio del nostro territorio e al tempo stesso patrimonio culturale immateriale dell’umanità, come sancito dall’Unesco nel 2010. Non è la prima volta che queste due realtà si incontrano e in questa occasione la partnership si muove su due obiettivi: da un lato la promozione della cultura della dieta mediterranea, attraverso una serie di laboratori, dall’altro la divulgazione della sua identità storica, attraverso la conoscenza del patrimonio storico-archeologico del MANN.

Le iniziative laboratoriali sono rivolte alle famiglie e sono state progettate, in collaborazione con i Servizi Educativi del Museo e CoopCulture, società concessionaria dei Servizi Aggiuntivi.

Il secondo obiettivo è perseguito attraverso l’acquisto di una serie di abbonamenti annuali al MANN riservati ad una selezione di collaboratori dell’azienda. In particolare, la partecipazione ai laboratori è gratuita e prevede, sempre gratuitamente, il biglietto di ingresso per tutti i bambini e per un genitore accompagnatore. Il numero dei posti è limitato e la prenotazione on-line è effettuabile al link: https://www.coopculture.it/it/prodotti/dieta-mediterranea/.

Di seguito i due appuntamenti: sabato 24 giugno alle 16:30 “Dimmi cosa mangiavano”, un singolare itinerario al museo dedicato all’alimentazione, soprattutto in età romana, messa a confronto con le abitudini contemporanee. Guidati da un archeologo i partecipanti potranno immergersi in un meraviglioso percorso multisensoriale. Sabato 9 settembre alle 16:30 “A pranzo con Apicio” ,gastronomo, cuoco e scrittore romano. Un’attività volta all’approfondimento del tema dell’alimentazione in età romana, esplorando abitudini e curiosità culinarie. I partecipanti saranno coinvolti attivamente nella preparazione di una ricetta, realizzata esattamente come avrebbero fatto i nostri avi.

«Noi di Sole365 siamo convinti dell’importanza di lavorare, in modo sinergico, per lo sviluppo di una cultura dell’alimentazione nel nostro territorio, dal momento che la nostra idea di benessere coinvolge gli stili di vita e le abitudini che adottiamo quotidianamente. Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli è un’istituzione di valore non solo per le opere che ospita e le iniziative che propone, ma perché è un luogo vivo, pulsante e radicato nel territorio. Per queste ragioni siamo onorati di questa collaborazione», afferma Antonio Apuzzo, amministratore delegato di AP Commerciale.