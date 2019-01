Domenica 20 Gennaio 2019, 19:35 - Ultimo aggiornamento: 20-01-2019 19:38

Due ospiti d'eccezione per il lancio della nuova collezione del fashion brand Simona - A, presentato al pubblico nel corso di una serata ricca di luci, colori ed animazioni all'Agorà Morelli.Ad assistere al defilé sono arrivati infatti anche Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, che hanno applaudito insieme ad alri duecento ospiti l’originale sfilata dei molteplici look di ultima tendenza del brand, fatti di glitter, paillettes, colori fluo e tessuti ricercati.La passione innata per la moda, l'attenta ricerca di gusti e tendenze in giro per il mondo, la decennale tradizione familiare di conoscenza dei tessuti: questi gli ingredienti con cui nasce nel 2014 il giovane brand di moda Simona-a, con i fratelli Simona e Sergio Annunziata, di recente supportati dall’estrema competenza di Geppino Graziani, compagno di vita della stilista del brand.Obiettivo della loro avventura è quello di offrire capi di gusto, curati e attuali, in grado di coniugare stile, qualità e originalità. Un marchio in continua evoluzione e crescita quindi, che ai suoi ospiti ha riservato una lunga serie di sorprese in passerella tra musiche, fumi e persino uno spettacolo di modelli-giocolieri di fuoco, che hanno animato l’atmosfera davanti agli occhi entusiasti dei presenti.Degno finale dello show, un after danzante proseguito fino a tarda notte sulle note selezionate da Carlo Carità ed Antonio Pepe, che hanno fatto ballare anche Giorgio Guidone, Mario Cioffi, Pietro Apuzzo, Antonio Chiummariello, Bruno Di Maggio, Susanna Petrone, Nuccio Deliberti, Carmine ed Ernesto Milone, Raimondo D’Ambrosio e tanti altri.