Shopping “napoletano”: le idee regalo per Natale

Comprare “napoletano” per le idee regalo di Natale

Seppure meno ravvicinati, senza abbracci o poco per strada siamo sempre ammaliati dallo spirito delle feste e innamorati dei riti legati al Natale, primo tra tutti quello dei doni sotto l’albero. I partenopei, si sa, brillano per idee, ottimismo e trovate: in giro per shopping o sul web tra un social e una mail cominciano a pullulare le offerte più fantasiose e irresistibili o spesso legate al sociale. Nella vetrina di creatività e genio nostrano luccicano alcune proposte regalo per ironia, solidarietà, tradizione, cucina, lettura o celebrity.

«Ui uisciu e Merri Crisma», «O’ eppi dei» e «Gingo bbè» sono i divertenti claim in anglo-napoletano su t-shirt e mascherine coi personaggi natalizi Looney Toons o Hanna & Barbera, diffuse via social e realizzate da Feic Nius, un collettivo napoletano di creativi dinamici e buontemponi con la collaborazione di volti noti dei social partenopei (e non solo). «Dopo la capsule collection natalizia – annuncia Anna Venanzuola, ideatrice dell’iniziativa – metteremo in campo per le ricorrenze dell’anno il meglio e il peggio delle frasi celebri dalla musica all’arte e la cultura, in anglo-italioide o napoletano, stampato sui nostri look!».

Dal 10 al 20 dicembre a Napoli è in scena «Sanacore, Il Natale Gentile in Scatola», un’iniziativa dell’associazione Coltiviamo Gentilezza che da due anni si occupa di diffondere la cultura delle emozioni attraverso eventi e incontri di formazione. Ecco come funziona: bisogna riempire una scatola con 1 indumento caldo (sciarpa, guanti, cappello, coperta: anche usati purché igienizzati), 1 cosa dolce (integra non usata), 1 passatempo (libro/cd/gioco anche usato purché igienizzato), 1 prodotto di bellezza (integro), ma soprattutto 1 biglietto gentile con cui accompagnare i regali. La scatola dovrà poi essere decorata come un pacco regalo e portata a uno dei punto di distribuzione: la Chiesa Battista di via Foria 93 (3494296358), il Nuovo Teatro Sanità , Laboratorio Officina 66 al Vomero, Il Tempo del Vino e delle Rose - Caffè & Bistrot Letterario di Piazza Dante (3807134511), Santa Fede Liberata (3887460872) che si occuperanno poi della distribuzione alle persone più bisognose sia di cose utili che di gesti di contatto. Sulla scatola occorre scrivere età e sesso del destinatario (naturalmente anche per bambini) proprio per sottolineare l'unicità del pensiero. Info: 3939824709 - coltiviamogentilezza@gmail.com - www.coltiviamogentilezza.it/sanacore

S’intitola «Portandomi dentro questa magia» ed è il libro di fresca pubblicazione con cui Paolo Lubrano, puteolano doc ed esperto di comunicazione e organizzazione eventi, ha voluto rendere omaggio ai 70 anni di carriera della più popolare attrice italiana nel mondo, Sophia Loren: un affresco accorato e avvincente di luoghi, storie e luci dalle Piscinelle a Pozzuoli ai primi provini nella Capitale tra racconti segreti e immagini inedite dell’adolescenza partenopea e i primi passi a Roma della giovane Lella (come si chiamava da ragazza) con la sagace prefazione di Valerio Caprara, la postfazione della piccola Ludovica Nasti e le “note” di napoletanità di Amedeo Colella (edito da Cultura Nova).

«Let us all unite» è il titolo del Calendario Fashion&Food 2021 che come ogni anno ritrae i top chef campani vestiti dai più celebri sarti napoletani e per questa speciale edizione declinata alla solidarietà sei noti cuochi nostrani affiancano i testimoni, in veste di degustatori, di sette associazioni no profit, tutte legate ad emergenze contemporanee: il Covid-19, la discriminazione di razza o di genere, le disabilità, il bullismo, le patologie infantili e il volontariato. I Ken è la onlus di cultura LGBT che aiuta e accoglie giovani in difficoltà al Rainbow Center in centro città; l’Unitalsi - Delegazione Campana è l’associazione di volontari che assiste i malati nei luoghi di pellegrinaggio; Sostenitori Ospedale Santobono è una giovane onlus che supporta le necessità del nosocomio napoletano per le patologie infantili; Tam Tam Basketball a Castelvolturno è il training center per giovani immigrati con attitudine verso il basket e la street dance; Temporary Roots - Action Women è la sartoria solidale che insegna e impegna le giovani immigrate di stanza a Castelvolturno; La Bottega dei Semplici Pensieri è la onlus che lavora per l’inserimento lavorativo e l’integrazione sociale di giovani ragazzi affetti da sindrome di Down. A tutte loro sono destinate le donazioni per le copie del lunario, che può essere richiesto alle varie associazioni stesse.

A proposito di alta cucina, ecco in epoca smart un ultimo cadeau natalizio che arriva direttamente via social e riguarda gli irriducibili dei fornelli e gli appassionati di ricette natalizie: si tratta degli show cooking che Casolaro Hotellerie organizza e regala settimanalmente in diretta facebook ai follower della pagina con la presenza di celebrity della pasticceria e della cucina all’ombra del Vesuvio e le video-ricette della tradizione: roccocò e mustacciuoli, profitteroles e pasta bignè, il tiramisù perfetto, la delizia a limone e tante altre prelibatezze. Proprio questo promeriggio alle 18.30 il pastry chef Pasquale Schettino proporrà una demo sul tronchetto natalizio.

