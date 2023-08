Agerola, "Fior di Satira" la mostra solidale di vignette satiriche di Marco Gaucho Filippi

"Fior di Satira" è il titolo della mostra solidale di Marco Gaucho Filippi, in arte MGF, vignettista per il sito del settimanale L'Espresso e per il quotidiano Metropolis.

Le sessanta vignette, che spaziano dalla politica all'attualità, dalla cronaca al costume in difesa dei diritti dei più bisognosi, rimarranno esposte fino al 27 agosto all'interno del giardino della Tabaccheria Sabato Cuomo, in via Principe di Piemonte 13.

L'ingresso è libero e chi vorrà potrà lasciare un'offerta volontaria. L'intero ricavato sarà devoluto in beneficenza all'Associazione di Volontariato Crisalide (sezione di Agerola), che da anni promuove l'inclusione sociale di persone diversamente abili.

«Questi ragazzi sono stati i primi a visitare la mostra- ci confida MGF. -È stato emozionante conoscerli di persona, ascoltare dalla loro voce la bellezza e la felicità che provano nello svolgere le attività e al tempo stesso provare rabbia e amarezza per i tanti ostacoli, per le difficoltà e le problematiche che i volontari incontrano nel quotidiano.