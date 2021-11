Policlinico Vanvitelli, visite gratuite nella giornata della prevenzione dei tumori del collo

L’U.O.C. di Otorinolaringoiatria e della Chirurgia Cervico-Facciale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli” aderisce alla prima Giornata nazionale di sensibilizzazione sui Tumori della testa e del collo promossa dalla Società Italiana di Otorinolaringologia e (SIOeChCF). Martedì 23 novembre 2021, gli specialisti della U.O.C, diretta dal professore Gaetano Motta, eseguiranno visite specialistiche ORL ed indagini strumentali.

Le prestazioni offerte saranno svolte dalle ore 9:00 alle ore14:00 presso l'Ambulatorio di Otorinolaringoiatria, sito al piano terra Edificio 17, Via S. Pansini n. 5. Per partecipare: i cittadini dovranno inviare una mail al seguente indirizzo orl.vanvitelli@gmail.com indicando i propri contatti e la sintomatologia. Saranno successivamente contattati dalla Struttura per fissare l'appuntamento.

Qualora non si riuscisse a soddisfare tutte le richieste le visite saranno programmate nei giorni successivi. Le visite saranno eseguite nel rispetto della normativa vigente riguardo il contenimento dell'infezione da Sars-Cov-2.