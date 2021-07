«Architetti per le periferie»: torneo di calcio nella Campania da non dimenticare

L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia, presieduto da Leonardo Di Mauro, su proposta del dipartimento “Politiche Urbane e Periferie”, coordinato dalla consigliera Concetta Marrazzo ed assieme all’associazione dilettantistica sportiva “Architetti Napoli Calcio A.S.D., nel suo costante impegno rivolta alle zone periferiche, aree caratterizzate da un notevole disagio sociale, culturale ed economico, propone “Architetti in periferia”: un torneo interregionale di calcio coinvolgendo gli iscritti di Caserta, Salerno, Foggia ed altri centri del Sud Italia, finalizzato a portare in zone a rischio l’ennesima testimonianza degli Architetti, rimarcando il ruolo degli stessi come tra i principali protagonisti della società.

Come recentemente ha affermato il neo-eletto Presidente dell’Ordine Nazionale Architetti, Francesco Miceli «l’Italia è la patria dell’architettura ma troppo spesso ce ne dimentichiamo!».

L’Ordine di Napoli, assieme agli altri Ordini del Sud-Italia, vuole quindi ribadire e sottolineare quel ruolo predominate della figura dell’Architetto nello sviluppo e crescita del territorio e della società nel suo insieme.

Il torneo si svolgerà sabato 3 luglio alle ore 15 presso lo stadio comunale di San Pietro a Patierno in Napoli e vedrà impegnate le rappresentative calcistiche degli ordini di Napoli, Foggia, Caserta e Salerno in un quadrangolare a 11.

Il torneo rientra in una programmazione più vasta che comprende anche il: “Torneo della legalità”, coinvolgendo i territori di Scampia e Secondigliano, e la partecipazione di ingegneri, avvocati, magistrati, associazioni; il bando di cortometraggi “Ripensiamo le periferie”, in mostra ad ottobre presso il Pan-Palazzo delle Arti di Napoli.