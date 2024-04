Morto Salvatore Visone, addio al presidente dell'Ordine degli architetti di Napoli

«Non avremmo mai voluto scrivere questo post, all’improvviso, ci ha lasciato», è quanto si legge nel messaggio condiviso dall'ordine degli architetti di Napoli. In tanti esprimono cordoglio nei loro messaggi per il presidente Salvatore Visone che ha dedicato la sua vita all'architettura e al miglioramento del contesto professionale e sociale in cui operava.

La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno, lasciando un vuoto incolmabile nella professione e nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare al suo fianco. Salvatore Visone non era solo un illustre architetto, ma anche un docente stimato presso l'Università Federico II di Napoli, dove ha contribuito con la sua competenza e dedizione alla formazione di generazioni di futuri professionisti.

La sua ricerca nel campo della tecnica e pianificazione urbanistica ha lasciato un'impronta tangibile nel tessuto urbano della città e oltre. I funerali si tengono oggi alle 16 presso la chiesa di San Michele Arcangelo ad Ottaviano.