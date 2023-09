Barbara EVG, giochi e musica per tutti i bambini del Santobono Pausilipon

Un pomeriggio nel segno dei più piccoli domani 7 settembre a partire dalle 17 a Castello De Vita, via Manzoni 254.

L’instancabile Barbara Esposito Vulgo Gigante, o più semplicemente Barbara EVG per i suoi numerosissimi follower di Instagram, ha deciso infatti di combinare solidarietà e televisione in occasione dei quattro anni del figlio Mattia, una ricorrenza ovviamente ricca di significato per la nutrizionista napoletana che ha ideato una serata piena di divertimento, bambini, animazione, giochi.

Il regalo, però, non sarà per il piccolo festeggiato ma per i tanti piccoli ospiti del reparto oncologico dell’ospedale Pausillipon, in favore dei quali sarà promossa nel corso della serata una speciale raccolta fondi.

Aiutata dall’event planner Dario Varsalona, Barbara ha previsto infatti una lunga serie di attività per i suoi ospiti, sia grandi che piccini : lo spettcolo delle bolle di Diegobolleshow, i prestigi di Giacomago, l’animazione di Rossella Cantalupo, le Teste Matte proposte da Spa Capelli, il truccabimbi di Krysart, le mascotte di Frizzy Party, i fuochi d’artificio di Salvatore Scuotto, i gadget di Margheri Art a Porter, i fiori di Espedito Rusciano, i palloncini di Davide Mercurio e naturalmente un catering d’eccezione per tutti i gusti con i fiochhi di Poppella, graffe fritte dal camioncino, la pizza di Sorbillo, rosticceria di Bennato Lab, frutta di Emanuele Frigenti e naturalmente la torta finale di Cake Sister Palace.

Ma non finisce qui: nel corso dello stesso evento, infatti, si terranno anche i casting per la terza stagione di Cenerentola 24, la trasmissione televisiva in onda su Real Time che vede come protagonista il makeup artist napoletano Ciro Florio e le sue fortunate Cenerentole, appunto, che magicamente trasformerà in principesse anche con l’aiuto di Barbara EVG.