Espresso napoletano regala colombe artigianali alla popolazione ucraina

Espresso Napoletano, brand di eccellenza dell’alta pasticceria italiana, sostiene e accompagna la campagna solidale di tre associazioni umanitarie - Conadì, Uniti per la vita e Noi minori – mediante la quale vengono quotidianamente raccolti beni di prima necessità e alimenti ed inviati alle popolazioni Ucraine, martoriate dal conflitto in corso. Espresso Napoletano contribuisce a questa maratona benefica, inviando in Ucraina le colombe pasquali artigianali realizzate dal pastry chef campione del mondo Salvatore Tortora. Un supporto dall’alto valore simbolico, visto che la colomba è considerata da sempre l’emblema della pace.

Intanto, dopo il successo riscosso dal panettone “Campione del Mondo”, Espresso Napoletano, in vista della Pasqua 2022, è pronto a deliziare i palati più esigenti con la nuova produzione di colombe pasquali, curata con attenzione da Salvatore Tortora. Otto gusti, ai quali si aggiunge la novità di quest’anno: la colomba Espresso cioccolato e albicocca, realizzata con impasto al cioccolato fondente con albicocche di varietà pellecchiella, raccolte alle pendici del Vesuvio da terreni vulcanici mineralizzati, caratterizzate da un gusto delicato e rotondo.

Immancabili la colomba espresso classica mandorlata all’arancia e la colomba espresso alle albicocche pellecchielle. Assolutamente da provare, anche: la colomba espresso pistacchio e lampone (blend di pistacchio e cioccolato bianco con lamponi interi semicanditi); la colomba espresso al cioccolato (blend di cioccolato belga con mandorla, nocciola e vaniglia bourbon del Madagascar); la colomba espresso frutti di bosco; la colomba espresso caffè e cioccolato (caffè 100% Arabica con cioccolato belga al latte e vaniglia bourbon); colomba espresso fragola e limone (scorza di limone di Sorrento Igp sbucciati a mano canditi a quarti e fragole intere semicandite); colomba espresso amarena pesca e limone (scorza di limone di Sorrento Igp sbucciati a mano canditi a quarti. Amarene di prima scelta dal colore brillante profumo intenso).