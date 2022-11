Un Mondo di Solidarietà al Teatro Mediterraneo: parata di vip per la Fondazione Santobono Pausilipon

Un successo straordinario, di pubblico e di spettacolo ma soprattutto di solidarietà: cade così il sipario sulla XIV edizione di Un Mondo di Solidarietà, l'evento benefico andato in scena al Teatro Mediterraneo di Napoli. Madrina anche quest'anno la meravigliosa Mariagrazia Cucinotta, la direzione artistica è stata come sempre di Diego Di Flora, per l’appuntamento solidale patrocinato dal Comune di Napoli e dall’assessorato al Welfare. Alla serata è intervenuto anche l’assessore Luca Trapanese.

Ad infiammare letteralmente il palco per un teatro sold out oramai da settimane, i rapper Clementino e Anastasio, Gigi Finizio, Chiara Galiazzo, Rosario Miraggio e Tancredi, e a regalare tante risate Francesco Cicchella, Nello Iorio, Mariano Bruno, Radio Rocket e Mino Abbacuccio da “Made in Sud”, con la regia di Enzo Liguori e le coreografie di Vincenzo Durevole e Giovanna D’Anna. Alla conduzione impeccabile Maria Mazza e irriverente e simpaticissimo Peppe Iodice.

Quest’anno i fondi raccolti nel corso della serata sono stati destinati alla Fondazione Santobono Pausilipon, diretta da Flavia Matrisciano, per l’acquisto di una sonda wireless per le autoambulanze dell’Ospedale Pediatrico di Napoli. Tanti poi i vip in platea: dall'ex Miss Italia Denny Mendez, a Veronica Maya a Teresanna Pugliese, Marco Maddaloni, Donna Imma Polese, Priscilla (da Drag Race Italia). Insomma una serata semplicemente meravigliosa che ha coniugato anche quest'anno la buona musica, lo spettacolo e il cuore grande di Napoli.