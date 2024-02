«La solidarietà va in rete», un campetto di calcio mobile per i ragazzi del centro storico

Proseguono le iniziative di Asso.gio.ca (Associazione gioventù cattolica) a favore dei ragazzi del centro storico di Napoli, ora con “La solidarietà va in rete”.

Lo scorso anno sono riusciti già a far restaurare la Tela della Madonna del Carmine che sarà riportata nella Chiesa del Carminiello a Toledo, ora tocca a un progetto rivolto ai giovani.

«Quest'anno con l’acquisto di un uovo di cioccolato artigianale (a latte o fondente, del peso di 500 gr. al costo di 10 euro) possiamo provare a realizzare un altro sogno: l'acquisto di un campo di calcio a 5 smontabile con tappeti gommati, in modo da utilizzarlo in più luoghi e per più occasioni.

Attraverso questa nuova iniziativa potremo non solo celebrare la Pasqua insieme a voi tutti, ma offrire ai nostri ragazzi e giovani la possibilità di praticare lo sport in strada nel pieno rispetto delle regole», spiega Gianfranco Wurzburger, presidente Asso.gio.ca.