Lirh, un cartone animato per far conoscere la malattia di Huntington

Un cartone animato cerca di spiegare ai bambini (e non solo) la malattia di Huntington, una malattia rara, neurodegenerativa che in Italia colpisce una persona ogni 100mila abitanti. Il progetto nasce da un'idea di NOI Huntington-La Rete Italiana dei Giovani. The Broken Doll – A story of Huntington Disease è stato realizzato, sia in italiano che in inglese, grazie ad un finanziamento della Fondazione Roche e con la supervisione della Fondazione LIRH (Lega Italiana Ricerca Huntington) per quanto riguarda i contenuti. Il cartone animato verrà presentato martedì 28 settembre dalle 17.00 alle 18.00 nel corso di una diretta online.

Alla presentazione online su piattaforma streamyard parteciperanno Francesco Frattini, segretario generale della Fondazione Roche; l'onorevole Leda Volpi della Commissione parlamentare per l'Infanzia e l'adolescenza; il prof. Ferdinando Squitieri, direttore scientifico della Fondazione Lirh; Barbara D'Alessio, Presidente della Fondazione Lirh; Padre Bernardo Francesco Maria Gianni, Abate di San Miniato al Monte; Domenica Taruscio, Direttore Centro nazionale malattie rare; Teresa Petrangolini, Direttore Pal-Università Cattolica del Sacro Cuore; Annalisa Scopinaro, Presidente Uniamo Federazione italiana malattie rare.