SIGO scende in piazza il 17 e il 18 settembre con screening gratuiti e dibattiti

Incontri, dibattiti, spettacoli e screening clinici gratuiti sulla coppia con valutazione del potenziale riproduttivo in entrambi i partners: la società italiana di ginecologia e ostetricia (SIGO) scende in piazza per l’iniziativa “Natalità: quale futuro?” insieme alla società italiana endocrinologia e alla società italiana neonatologia. Il 17 e il 18 a piazza del Plebiscito per discutere del benessere riproduttivo delle coppie e per la sicurezza del percorso nascita, con box informativi su tutte le tematiche inerenti la riproduzione e campagne di sensibilizzazione sul sostegno alla maternità.

In entrambe le giornate (il 17 dalle 10.00 alle 18.00 e il 18 dalle 10.00 alle 16.00) sarà possibile effettuare le seguenti visite gratuite: valutazione benessere riproduttivo della donna e dell’uomo, visite ostetriche, visite ginecologiche, visite endocrinologiche, visite andrologiche, valutazione del benessere neonatale, visite ai bambini < 12 mesi.

Saranno, inoltre, attivi i gazebi di informazione medica riguardanti: l’ostetrica – la maternità consapevole: l’epoca migliore per una gravidanza , gli screening di diagnosi prenatale , il controllo del dolore in travaglio –, il ginecologico – endometriosi e dolore pelvico cronico, MST e riproduzione –, il neonatologico, l’endocrinologico – la dieta e il benessere, il diabete, la tiroide e la riproduzione – e la psicologia perinatale; e i gazebi di informazione sociale sui: servizi a Napoli e in Campania, i consultori, i punti nascita, i TIN, gli asili nido, le pari opportunità previdenza e maternità e la Federazione Provinciale Ordine Ostetriche.

PROGRAMMA AL VILLAGGIO

SABATO 17 SETTEMBRE

- Ore 10.00: Apertura del Villaggio con l’intervento delle autorità istituzionali ed accademiche: il governatore Vincenzo De Luca, il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente AGENAS Enrico Coscioni, il magnifico rettore dell’università “Luigi Vanvitelli” Gianfranco Nicoletti, il direttore generale AOU Vanvitelli Ferdinando Russo, e il presidente dell’ordine dei medici di Napoli Bruno Zuccarelli. A seguire l’apertura attività cliniche



; conducono: C. Bidoli, N. Colacurci, A. Manduca A. Chiantera Past president SIGO, G. Scambia Presidente Ginecologi Universitari – AGUI, V. Troiano Presidente Eletto SIGO, A. Colao Presidente SIE, L. Orfeo Presidente SIN, G. De Palo Presidente Stati Generali Natalità, A. Staiano Presidente SIP.; conducono: A. Colao, A. Manduca; intervengono: P. Caiazzo, L. Caramiello, C. Graziadio, M. Niòla.con la maestra D. Monetti.le coppie incontrano i centri PMA della Regione Campania.

DOMENICA 18 SETTEMBRE

- Ore 11.30 – 13.00: Essere genitori è bello!: le donne si raccontano, modera: A. Manduca; intervengono: A. Esposito, A. e T. Iorio, C. Locatelli, C. Puglia, F. Valla “Tata Francesca”.

- Ore 15.00: Benessere è anche armonia tra corpo e spirito, esibizione di Thai Chi con la maestra D. Monetti.

- Ore 16.00: I primi 1000 giorni di vita, conducono: C. Bidoli, A. Manduca, intervengono: L. Astarita, M.G. Moio, V. Simeone Gloria “Ostetrica in rosa”, M. Vicario.

- Ore 17.30: Chiusura del Villaggio con N. Colacurci e V. Santagada e l’esibizione di Valentina Stella.

PROGRAMMA AL PALAZZO REALE

SABATO 17 SETTEMBRE

- Ore 11:30 – 13.00: “Natalità: Quale supporto?”, moderano: C. Bidoli, E. Mautone; lettura Introduttiva: G.C. Blangiardo. Intervengono: G. Bifulco, G. De Palo, C. Marciani, G. Migliore, L. Orfeo, A. Staiano, M. Tesorone, U. Trama.

- Ore 15.30 – 17.00: Tavola rotonda sul valore della genitorialità oggi, modera: A. Manduca; intervengono: C. Bidoli, M. Bruscagnin, A. Colao, F. Izzo, C. Locatelli, E. Maragò, S. Morano, Mons. V. Paglia, D. Possemato, L. Trapanese, F. Valla.

DOMENICA 18 SETTEMBRE

- Ore 10.00 – 11.30: Tavola rotonda sul PMA e il sostegno alla natalità, moderano: C. Bidoli con la testimonianza di donne; intervengono: P. Buono, N. Colacurci, F. Gallo, A. Lenzi, L. Mencaglia, E. Porcu, P. Sileri.

- Ore 17.30: Chiusura del Villaggio